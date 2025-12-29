El Mundo

China simula un bloqueo de Taiwán con ejercicios militares de fuego real

Las fuerzas armadas chinas iniciaron maniobras con fuego real en zonas cercanas a la isla, mientras Taiwán denunció intimidación militar e informó sobre un ejercicio de respuesta.

Por AFP
Las maniobras chinas incluyen ejercicios navales y aéreos en áreas cercanas a Taiwán.
Las maniobras chinas incluyen ejercicios navales y aéreos en áreas cercanas a Taiwán. (CHENG YU-CHEN/AFP)







ChinaTaiwánBloqueoEjercicios militaresEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

