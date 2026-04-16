El Mundo

China acusa a Estados Unidos de interrogatorios ‘injustificados’ y lanza advertencia a viajeros

El gobierno chino reaccionó tras reportes de investigadores impedidos de ingresar a Estados Unidos pese a tener documentos en regla.

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Por AFP
(FILES) Passengers walk through the terminal at Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport in Linthicum, Maryland, on November 21, 2023, ahead of the Thanksgiving holiday. Airlines are expecting to carry a record 4.7 billion passengers in 2024 as the sector puts the Covid-19 pandemic behind it, trade industry association IATA said on December 6, 2023. (Photo by Jim WATSON / AFP) (JIM WATSON/AFP)







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