Central obrera argentina dice que lograron ‘más del 90% de la actividad detenida’ en masiva huelga

Un panel electrónico muestra el mensaje “Servicio interrumpido” en la estación Constitución, cerrada durante una huelga general de 24 horas convocada por los sindicatos contra la reforma laboral del presidente Javier Milei, en Buenos Aires, el 19 de febrero de 2026.

Buenos Aires, Argentina. La huelga general en Argentina de este jueves contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei tuvo un nivel de acatamiento “importantísimo” que la central obrera CGT cifró en un 90%, dijo uno de sus titulares, Jorge Sola.

La reforma, que incluye una rebaja de indemnizaciones, la extensión de la jornada laboral a 12 horas y la limitación del derecho a huelga, movilizó además a miles de personas frente al Congreso, donde la cámara de Diputados debate la norma en una sesión que se estima se prolongará hasta la noche.

“Esta huelga ha sido de un enorme acatamiento, de más del 90% de la actividad detenida”, dijo Sola, secretario general del sindicato del Seguro, en conferencia de prensa.

La huelga, con la crucial adhesión del transporte público, paralizó además los bancos y repercutió en la actividad comercial y productiva.

“Me cuesta llamar modernización a lo que retrocede 100 años, nunca será modernizar si volvermos para atrás en lo que hemos conseguido en derechos individuales y colectivos”, dijo Sola.

El dirigente atribuyó la adhesión a la huelga a “un rompimiento del tejido social y productivo”.

Más temprano, y en declaraciones a Radio con Vos, Sola evaluó que por la magnitud de adhesión la huelga resultó la más grande de las cuatro que la CGT realizó en los dos años de gobierno de Milei.

La medida de fuerza tiene “niveles de acatamiento como nunca sucedieron en este gobierno”, dijo el dirigente sindical.

“Habrá muchos que no están de acuerdo, pero el acompañamiento es impresionante, importantísimo”, agregó.

Sola advirtió que si la reforma es aprobada en Diputados y, tras ser devuelta al Senado, el congreso la convierte en ley, se profundizará el conflicto.

“Las medidas de fuerza se van a seguir incrementando dado que este proyecto de ley no incluye ningún criterio de progresividad hacia los derechos de los trabajadores”, dijo.

“La formalización de los informales no va a suceder y esto va a ser una herramienta que servirá para hacer una enorme transferencia de recursos de los trabajadores a los empleadores”, agregó.

La medida de fuerza fue lanzada en un contexto de creciente conflictividad social y un día después del cierre de una emblemática fábrica de neumáticos con el despido de 900 trabajadores.

Desde que asumió Milei en diciembre de 2023 se perdieron unos 300.000 empleos y cerraron unas 21.000 empresas, según fuentes sindicales.

¿Qué propone la reforma laboral?

Entre otras reformas, el proyecto propone que los salarios pueden ser pagados en dinero, sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos. Se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que puede ser acordado en los convenios colectivos, regionales o por empresa e incluso por decisión del empleador, como pagos al “mérito personal” del trabajador o productividad.

En cuanto a indemnizaciones, se propone una reducción de la base de cálculo: ya no se considerarán conceptos comovacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Asimismo, se crearán los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que serán cuentas específicas e inembargables que conformarán los empleadores con el aporte obligatorio y mensual de un porcentaje de las contribuciones patronales. Será del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las Pymes.

También se proponen otros beneficios, modificaciones a los existentes y mayor flexibilidad en contratación.