Central obrera argentina dice que lograron ‘más del 90% de la actividad detenida’ en masiva huelga

Protesta se dio contra reforma laboral de Javier Milei que propone rebaja de indemnizaciones, la extensión de la jornada laboral a 12 horas y posibilidad de pagar salario en especie o alojamiento.

Por AFP y La Nación / Argentina / GDA
Un panel electrónico muestra el mensaje “Servicio interrumpido” en la estación Constitución, cerrada durante una huelga general de 24 horas convocada por los sindicatos contra la reforma laboral del presidente Javier Milei, en Buenos Aires, el 19 de febrero de 2026.
