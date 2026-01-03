El Mundo

CBS: Donald Trump ordena ataques dentro de Venezuela, incluidos objetivos militares

En redes sociales circulan imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras AFP y otros medios informativos reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país: Fuerte Tiuna

Por GDA / El Nacional (Venezuela)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado esta noche atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro, según informaron fuentes de la Administración a CBS News.








Fuerte TiunaEstados UnidosVenezuelaExplosiones en CaracasNicolás Maduro

