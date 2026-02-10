El Mundo

Caza ilegal de rinocerontes alcanza punto crítico en parque de Sudáfrica

Sudáfrica alberga la mayor población de rinocerontes del mundo, cuyo cuernos alcanzan precios muy altos en el mercado negro.

EscucharEscuchar
Por AFP
Rinoceronte blanco en el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica.
Rinoceronte blanco en el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica. (Gary Schneider/Wikimedia Commons)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
especies en extinciónmedio ambientenaturalezaconservaciónSudáfricarinocerontes
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.