Caso Yulixa Toloza: una llamada desde Venezuela ayudó a ubicar su cuerpo

Una llamada desde Venezuela fue clave para hallar el cuerpo de Yulixa Toloza en Apulo.

Una videollamada desde Venezuela habría sido clave para encontrar el cuerpo de Yulixa Consuelo Toloza, la mujer de 52 años que murió después de someterse a un procedimiento estético en un centro ilegal del sur de Bogotá.

El cuerpo fue hallado el 19 de mayo en una zona boscosa entre Apulo y Anapoima, en Cundinamarca, seis días después de que la estilista desapareció tras acudir a Beauty Láser, en el barrio Venecia.

La llamada que orientó la búsqueda

Según información revelada por Noticias RCN, María Fernanda Delgado Hernández, presunta propietaria de Beauty Láser, habló con investigadores colombianos después de ser detenida en Venezuela.

La comunicación se habría realizado por videollamada, bajo coordinación con policías venezolanos que la custodiaban. Durante esa llamada, Delgado intentó orientar a las autoridades por carreteras y zonas boscosas de Cundinamarca para ubicar el punto donde había sido dejado el cuerpo.

De acuerdo con esa versión, la mujer dijo que no recordaba con precisión el lugar porque el recorrido ocurrió de noche.

La búsqueda se amplió por más de 30 kilómetros entre Apulo y Anapoima. El operativo incluyó drones debido a la vegetación del sector.

Las pertenencias que delimitaron el operativo

La búsqueda comenzó a cerrarse cuando los investigadores hallaron objetos que corresponderían a Yulixa a un costado de la vía, entre ellos unas chanclas rosadas y prendas de vestir.

Minutos después, el cuerpo fue ubicado en una zona boscosa, fuera de la vista desde la carretera principal.

El alcalde de Apulo, José Ignacio Santoya, dijo que el hallazgo ocurrió cerca del kilómetro 44 con 900 metros de la vía hacia Anapoima.

Lo que habría dicho la dueña del centro estético

De acuerdo con Noticias RCN, Delgado también habría entregado una versión sobre lo ocurrido después del procedimiento estético.

Según esa versión, Yulixa no habría muerto dentro de Beauty Láser ni en el lugar donde fue hallada, sino dentro del Chevrolet Sonic gris de placas UCQ340 en el que fue sacada del establecimiento.

También habría señalado al anestesiólogo como la persona que propuso abandonar el cuerpo y huir. Las autoridades buscan a un hombre identificado como Leonardo, quien sigue prófugo.

¿Qué encontraron en Beauty Láser?

El jefe de la Sijín de Bogotá, teniente coronel Fabio Gallego, describió el lugar como una casa de tres pisos con habitaciones adaptadas para recuperación y un cuarto con una camilla donde, según las pesquisas, se realizaban procedimientos invasivos.

“No era un quirófano”, dijo el oficial. Explicó que el espacio no tenía las condiciones de asepsia ni los equipos propios de una sala quirúrgica.

En el tercer piso, según la investigación, vivían María Fernanda Delgado, su pareja Edinson Torres y sus hijos. Allí las autoridades hallaron documentos y elementos que ayudaron a entender cómo operaba el establecimiento.

Una testigo dentro del centro estético

Cindy Carvajal, otra paciente que fue rescatada del lugar, contó que vio a Yulixa en muy mal estado la tarde del 13 de mayo.

Según su testimonio, la mujer fue llevada a una habitación y luego escuchó que alguien pedía llamar a un pastor. Carvajal aseguró que no vio que llamaran a una ambulancia.

Horas después, cuando despertó para tomar un medicamento, dijo que estaba sola en el establecimiento.

La investigación sigue abierta

Por el caso han sido capturadas cinco personas: María Fernanda Delgado Hernández, Edinson José Torres Sarmiento, Eduardo David Ramos, Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado.

Las autoridades colombianas también preparan información para remitir a Venezuela, donde permanecen varios de los detenidos. El objetivo es sustentar los procesos judiciales y evitar que el caso quede impune.

Mientras tanto, la investigación continúa sobre quienes participaron en el procedimiento, en la salida de Yulixa del establecimiento, en el traslado del cuerpo y en el intento de ocultar evidencias.

*Esta nota contó con información del medio ‘El Tiempo’, de Grupo Diarios de América (GDA).