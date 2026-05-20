Caso Yulixa Toloza: hallan cuerpo de mujer que desapareció tras cirugía estética en Colombia y capturan a cinco responsables

El cuerpo de Yulixa Toloza fue hallado en Apulo. Autoridades investigan a cinco detenidos.

La búsqueda de Yulixa Consuelo Toloza terminó con el hallazgo de su cuerpo en una zona rural de Apulo, Cundinamarca, seis días después de que desapareció tras someterse a un procedimiento estético en Bogotá, Colombia. La mujer, de 52 años, había sido vista por última vez el 13 de mayo en Beauty Láser, un establecimiento del barrio Venecia que, según las autoridades sanitarias, operaba sin permisos.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó el caso como un asesinato y pidió que los responsables respondan ante la justicia. La Fiscalía y la Policía investigan ahora a cinco personas detenidas en Colombia y Venezuela por su presunta relación con la desaparición y muerte de la estilista.

El hallazgo en Cundinamarca

El cuerpo fue ubicado el 19 de mayo en una zona cercana a la vía entre Apulo y Anapoima. Bomberos de Cundinamarca informó que recibió el reporte durante la tarde y que autoridades locales se desplazaron hacia el sector conocido como El Copial.

La Fiscalía indicó que el hallazgo se produjo en medio de las actividades investigativas adelantadas con la Sijín de Bogotá. Aunque inicialmente se habló de coincidencias con las características de Yulixa, fuentes citadas por medios colombianos confirmaron posteriormente que el cuerpo correspondía al de la mujer desaparecida.

Medicina Legal quedó a cargo de los procedimientos forenses.

Cinco personas detenidas

La investigación también avanzó con capturas en Colombia y Venezuela.

En Cúcuta, Colombia fueron detenidos Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, señalados por su presunta relación con el ocultamiento del vehículo en el que Yulixa habría sido sacada del centro estético.

En Venezuela fueron ubicados María Fernanda Delgado Hernández, presunta propietaria de Beauty Láser; Edinson José Torres Sarmiento, su pareja; y Eduardo David Ramos, señalado como una de las personas que trabajaba en el establecimiento. Las detenciones se realizaron tras una circular azul de Interpol solicitada por la Fiscalía colombiana.

Las autoridades colombianas anunciaron que adelantarán los trámites para que los detenidos respondan por el caso.

Las autoridades colombianas anunciaron que buscarán que los detenidos respondan ante la justicia por delitos como desaparición forzada, omisión de socorro y destrucción de material probatorio. Sin embargo, el proceso enfrenta un obstáculo jurídico: la Constitución de Venezuela y su Código Penal establecen que los nacionales venezolanos no pueden ser extraditados a otro país.

En esos casos, las personas requeridas pueden ser procesadas judicialmente en territorio venezolano, siempre que exista una solicitud formal de las autoridades del país que investiga los hechos.

Por ahora, las autoridades colombianas continúan los trámites judiciales mientras avanza la investigación sobre la desaparición y muerte de Yulixa Toloza.

Las últimas horas de Yulixa

Yulixa salió de su casa en Bosa Islandia la mañana del 13 de mayo. Iba acompañada por una amiga al centro Beauty Láser, donde se realizaría una lipólisis láser con sedación.

Horas después, según el relato de sus allegadas, su estado de salud se deterioró. La describieron desorientada, débil y sin poder mantenerse en pie. Una amiga salió a buscar ropa limpia para ella y, cuando regresó, el establecimiento estaba cerrado.

Desde el lugar habrían dicho que Yulixa salió por voluntad propia o que fue trasladada al Hospital de Meissen. Sin embargo, no apareció ningún registro de ingreso en ese centro médico.

Cámaras de seguridad registraron después a dos hombres cargando a una mujer hacia un Chevrolet Sonic gris ceniza. Ese vehículo fue seguido por las autoridades a través de videos y peajes. La Policía informó que analizó más de 100 horas de grabaciones para reconstruir la ruta.

Un centro sin autorización

El caso volvió a poner bajo la lupa los centros estéticos clandestinos. La Secretaría Distrital de Salud confirmó que Beauty Láser no contaba con autorización para prestar servicios médicos ni tenía concepto sanitario favorable.

El establecimiento ofrecía procedimientos estéticos en redes sociales. Varias pacientes relataron a medios colombianos complicaciones y condiciones precarias en el lugar.

Tras la desaparición de Yulixa, el alcalde Galán ordenó reforzar los operativos de inspección en establecimientos relacionados con procedimientos médicos y estéticos.

*Esta nota contó con información del medio ‘El Tiempo’, de Grupo Diarios de América (GDA).