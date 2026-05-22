Caso Yulixa Toloza: esta fue su posible causa de muerte y lo que encontraron en el vehículo donde la trasladaron

Autoridades detallaron síntomas, posibles causas de muerte y evidencias halladas en el vehículo vinculado al caso.

La investigación por la muerte de Yulixa Consuelo Toloza sigue revelando detalles sobre las horas posteriores al procedimiento estético al que se sometió el 13 de mayo en un centro clandestino del sur de Bogotá, Colombia.

Durante las audiencias judiciales contra algunos de los capturados por el caso, la Fiscalía describió el deterioro físico que sufrió la mujer de 52 años tras la intervención y reveló nuevas pruebas encontradas en el vehículo en el que habría sido trasladada antes de que su cuerpo fuera abandonado en una zona rural de Cundinamarca.

El deterioro físico que sufrió tras la cirugía

Según la Fiscalía General de la Nación, Yulixa presentó un “deterioro progresivo” después de la lipólisis láser realizada en Beauty Láser, un establecimiento que operaba sin autorización sanitaria en el barrio Venecia.

La fiscal del caso aseguró durante la audiencia que la mujer sufrió “debilidad extrema, somnolencia, dolor generalizado y episodios de pérdida de conciencia” después del procedimiento.

También señaló que necesitaba ayuda de terceros para desplazarse dentro del establecimiento y que su condición física generó preocupación entre las personas presentes.

Pese a ello, según la investigación, nunca fue trasladada a un centro asistencial.

La Fiscalía sostiene que las personas vinculadas al caso dieron versiones contradictorias sobre un supuesto traslado voluntario a un hospital mientras, paralelamente, desde el teléfono de la víctima se enviaban mensajes considerados “anómalos” por los investigadores.

¿Qué reveló Medicina Legal sobre la causa de muerte?

Aunque el informe final de necropsia todavía no concluye, el director de Medicina Legal de Colombia, Ariel Emilio Cortés, explicó que los peritos trabajan sobre varias hipótesis médicas relacionadas con el procedimiento estético.

Entre ellas mencionó la posibilidad de un anestésico mal administrado, una trombosis, una embolia grasa pulmonar, una hemorragia severa o un shock hipoanémico derivado de pérdida de sangre.

“Existen todas las posibilidades”, dijo el funcionario al ser consultado sobre si Yulixa pudo haberse salvado en caso de haber recibido atención médica oportuna.

Cortés también explicó que los resultados definitivos dependerán de análisis toxicológicos e histopatológicos que podrían tardar varias semanas.

Lo que encontraron dentro del vehículo

Uno de los elementos más importantes de la investigación es el Chevrolet Sonic gris ceniza de placas UCQ-340, señalado por las autoridades como el carro utilizado para sacar a Yulixa del centro estético y trasladarla hacia Cundinamarca.

Durante la audiencia de imputación contra dos de los capturados en Cúcuta, la jueza reveló parte de las pruebas halladas dentro del automóvil.

En el vehículo, según la diligencia judicial, fueron encontrados rastros de ADN, huellas, cabello, fluidos biológicos, una tarjeta SIM y un router portátil de Internet. Esas pruebas biológicas halladas en el carro correspondían a Yulixa Toloza.

La Fiscalía también informó que ya existe una orden para extraer información de la tarjeta SIM y establecer a quién pertenecía.

Para las autoridades, el vehículo se convirtió en una pieza clave para reconstruir el recorrido realizado después de que Yulixa salió del establecimiento en estado crítico.

El recorrido del carro y el presunto encubrimiento

La Seccional de Investigación Criminal reconstruyó el trayecto del Chevrolet Sonic a través de cámaras y peajes. El carro salió de Bogotá la noche del 13 de mayo y fue registrado en diferentes puntos de Cundinamarca y Boyacá antes de aparecer días después en Cúcuta.

La Fiscalía sostiene que Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado recibieron dinero para mover y ocultar el automóvil.

Según la investigación, María Fernanda Delgado, señalada como propietaria de Beauty Láser, habría pagado 800.000 pesos colombianos ($215) para retirar el vehículo del lugar donde estaba guardado.

Los investigadores también señalaron que las instrucciones para ocultarlo fueron enviadas mediante mensajes de WhatsApp y TikTok.

Un caso que sigue abierto

Por el caso ya hay cinco personas capturadas entre Colombia y Venezuela. Entre ellas están María Fernanda Delgado, su pareja Edinson José Torres y Eduardo David Ramos, señalado como la persona que habría realizado el procedimiento.

La investigación continúa mientras Medicina Legal avanza en los estudios forenses y la Fiscalía intenta reconstruir con precisión qué ocurrió desde el momento en que Yulixa salió del procedimiento hasta el hallazgo de su cuerpo en Apulo.

En Bosa, donde vivía y trabajaba como estilista, su familia y amigas siguen esperando respuestas completas sobre las horas que terminaron convirtiéndose en uno de los casos más estremecedores de las últimas semanas en Colombia.

*Esta nota contó con información del medio ‘El Tiempo’, de Grupo Diarios de América (GDA).