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Caso Yulixa Toloza: esta fue su posible causa de muerte y lo que encontraron en el vehículo donde la trasladaron

La Fiscalía reveló nuevos detalles sobre el estado de salud de la mujer tras la cirugía estética y las pruebas encontradas en el carro

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Por Jailine González Gómez
Videos, testimonios y un carro bajo investigación rodean el caso de Yulixa Toloza en Bogotá.
Autoridades detallaron síntomas, posibles causas de muerte y evidencias halladas en el vehículo vinculado al caso. (El Tiempo Colombia/GDA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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