Caso Gisèle Pelicot: investigador afirma que el acusado sabía que estaba dormida

Gisèle Pelicot en octubre del 2024, en pleno juicio contra su exesposo por las violaciones sufridas a lo largo de 10 años.

Nimes, Francia. El hombre juzgado en apelación por el cargo de violar en 2019 a Gisèle Pelicot en Francia era “plenamente consciente” de que la mujer, convertida en un icono feminista mundial, estaba dormida, declaró este martes un investigador.

Husamettin Dogan, un exobrero de la construcción de 44 años, comparece solo ante un tribunal de Nimes, en el sur de Francia, después de ser el único de los 51 hombres condenados en diciembre que recurrió la sentencia.

El acusado defiende que “nunca” quiso violarla y que fue manipulado por su entonces marido, Dominique Pelicot, a quien la justicia condenó a 20 años prisión por drogarla para dormirla y violarla junto a desconocidos entre 2011 y 2020.

LEA MÁS: Gisèle Pelicot vuelve a juicio en Francia tras condenar a 51 violadores

“No tengo dudas de que era plenamente consciente del estado de la víctima”, sedada previamente por su ahora exmarido, estimó este martes el director de la investigación del caso, Jérémie Bosse-Platière.

Una hipótesis que confirmó Dominique Pelicot, que compareció como testigo. El hombre de 72 años aseguró que envió a Dogan el siguiente mensaje en el sitio Coco.fr: “Busco una persona para abusar de mi esposa dormida contra su voluntad”.

Los investigadores se hicieron con 14 videos y 107 fotos de la noche del 29 de junio de 2019, en el disco duro de Dominique.

En varios videos, el acusado aparece penetrándola vaginalmente y forzando a una Gisèle Pelicot totalmente “inerte y que ronca” a practicarle felaciones, en compañía de su exmarido, explicó Bosse-Platière.

El investigador describe un video en el que la mujer de 72 años actualmente se mueve un poco y su agresor se retira rápidamente.

“Le preocupa el posible despertar de su víctima y se queda inmóvil en una posición de espera. Al cabo de 30 segundos, al ver que era un reflejo debido al dolor o la incomodidad, vuelve a introducir su sexo en su vagina”, explica.

LEA MÁS: Gisèle Pelicot y revista francesa llegan a un acuerdo por invasión de su intimidad

El policía subraya que ambos hombres actúan de manera sigilosa para no despertar a la víctima y considera que el acusado permaneció allí “al menos 3 horas y 24 minutos”, aunque la defensa asegura que fue media hora.

Dogan asegura que el marido le obligó a continuar, aunque, para el investigador, no hubo amenazas. “Nunca he forzado a nadie, no lo han necesitado”, abundó Dominique Pelicot, quien en los juicios defendió que los otros hombres sabían la situación.

El juicio debe durar hasta el jueves. El acusado se enfrenta de nuevo a hasta 20 años de prisión, once más que la pena impuesta en primera instancia. El miércoles, el tribunal escuchará el testimonio de Gisèle Pelicot.