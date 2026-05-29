Casa Blanca lanza web donde compara a los inmigrantes ilegales con ‘aliens’: Costa Rica sale más de cinco veces

El portal “ALIENS.GOV”, impulsado por la Casa Blanca, muestra estadísticas de arrestos migratorios en distintas ciudades de Estados Unidos e incluye a Costa Rica entre los países de origen de algunos detenidos.

La Casa Blanca de Estados Unidos lanzó en las últimas horas una página web y una campaña digital que compara a los inmigrantes indocumentados con aliens, incluyendo personas de Costa Rica.

En el sitio se incluye un video animado que muestra a un inmigrante ilegal atravesar por el aire una frontera en una nave espacial; además hay un contador de detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en vivo, que simula registrar “apariciones extraterrestres”.

El portal oficial de la administración del republicano Donald Trump, denominada “ALIENS.GOV”, también incentiva a los estadounidenses a denunciarlos. Allí se afirma: “No eran pequeños hombres verdes. Estos aliens son los millones de inmigrantes ilegales”.

Bajo una apariencia de revelación de un secreto estatal, la web indica que los extraterrestres “convivieron con los ciudadanos locales en los mismos vecindarios, compraron en los mismos comercios y asistieron a los colegios junto a los niños estadounidenses mientras sostenían una rutina aparentemente normal”.

“Estos aliens son los millones de inmigrantes ilegales que invadieron nuestro país bajo el amparo de la oscuridad”, asegura después. Además, la plataforma incorpora un acceso directo para denunciar a los ciudadanos en situación irregular ante el ICE.

En el portal se puede consultar un marcador donde actualizan las detenciones segundo a segundo y ya supera los 3,1 millones de casos. También incluye un mapa interactivo denominado Alien Arrest Map Live, que revisa la fecha y ubicación de los operativos y las nacionalidades de los detenidos según datos oficiales del ICE, dependiente del Departamento de Seguridad local.

Costa Rica sale más de cinco veces

Costa Rica aparece mencionada en varios de los registros. En ciudades y estados como San Francisco, San Diego, Dallas, Houston, Phoenix, Chantilly y Memphis, los costarricenses figuran dentro de las nacionalidades incluidas en las estadísticas de arrestos realizadas por el ICE.

Según los datos exhibidos en la plataforma, las detenciones están vinculadas con presuntos delitos como agresión, robo, homicidio, secuestro, tráfico de drogas, delitos sexuales, fraude, amenazas, infracciones de tránsito y posesión de armas, entre otros.

El sitio no contabiliza específicamente cuántas personas costarricenses han sido arrestadas ni los casos específicos.

"Caminan entre nosotros", afirma el sitio web. (Casa Blanca/Captura de pantalla)

‘Nos encargaremos de ello’

Como parte de la campaña, la cuenta oficial de la Casa Blanca también publicó un video animado donde se ve a un hombre encapuchado —que interpretaría a un inmigrante ilegal— caminando en las inmediaciones de lo que parece ser un muro fronterizo. Con la ayuda de una nave espacial, este ciudadano vuela por encima de esa frontera y la atraviesa —ilegalmente—.

La presentación visual de la página web imita el movimiento de los textos iniciales de la saga La guerra de las galaxias. Los párrafos avanzan de forma vertical mientras caen estrellas animadas sobre el fondo oscuro.

El sitio oficial cierra con un aviso para los usuarios: “Si usted ha presenciado una abducción Alien, no se alarme. El Alien está en buenas manos. Nosotros nos encargaremos de ello”.

El mapa interactivo de la plataforma muestra la distribución geográfica de los operativos en el territorio estadounidense mediante círculos rojos de distintos tamaños.

De acuerdo con ese gráfico, las mayores concentraciones de operativos se localizan en el estado de Texas, principalmente sobre la región fronteriza del sur y en sus centros urbanos. Asimismo, los gráficos reflejan una alta densidad de detenciones en las zonas costeras de California, en la península de Florida y a lo largo del corredor urbano del noreste de Estados Unidos (Boston, Washington, Nueva York, etc.).

La institución clave en las detenciones

El ICE nació en 2003 cuando se fusionaron los departamentos de investigación y control interno del antiguo Servicio de Aduanas de Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Naturalización.

El congreso estadounidense otorgó a la agencia facultades civiles y penales para proteger la seguridad nacional y pública tras los sucesos del 11 de setiembre y cuenta con más de “20.000 agentes distribuidos en más de 400 oficinas” en territorio norteamericano y el resto del mundo.

Sus tareas principales se concentran en “controlar la inmigración para proteger las fronteras, salvaguardar la integridad del sistema migratorio y desmantelar redes criminales multinacionales que amenazan a la población, las industrias y los sistemas financieros”.