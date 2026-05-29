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Casa Blanca lanza web donde compara a los inmigrantes ilegales con ‘aliens’: Costa Rica sale más de cinco veces

El gobierno de Donald Trump asegura que los alienígenas “están entre nosotros”; la página contabiliza detenciones del ICE de distintas nacionalidades, incluyendo de Costa Rica

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Por La Nación / Argentina / GDA y Yucsiany Salazar
El portal “ALIENS.GOV”, impulsado por la Casa Blanca, muestra estadísticas de arrestos migratorios en distintas ciudades de Estados Unidos e incluye a Costa Rica entre los países de origen de algunos detenidos.
El portal “ALIENS.GOV”, impulsado por la Casa Blanca, muestra estadísticas de arrestos migratorios en distintas ciudades de Estados Unidos e incluye a Costa Rica entre los países de origen de algunos detenidos. (Casa Blanca/Captura de pantalla)







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La Nación / Argentina / GDA

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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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