Capturan en Sinaloa a Samuel Ramírez Jr., uno de los 10 fugitivos más buscados del FBI

Samuel Ramírez Jr., buscado por el FBI en Washington, fue arrestado en Culiacán tras una operación coordinada entre autoridades de México y Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Samuel Ramírez Jr., un hombre de 33 años que figuraba entre los 10 fugitivos más buscados por el FBI en Washington. La captura ocurrió el martes 10 de marzo a las 11:13 a. m. (hora del Pacífico), según información oficial del Office of Public Affairs.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó la detención el jueves 12 de marzo. Indicó que la operación se realizó tras trabajos de investigación y mediante mecanismos de cooperación internacional.

Las autoridades detallaron que por información que permitiera capturar al sospechoso existía una recompensa de $1.000.000.

Detención tras coordinación entre agencias

La operación se ejecutó en la ciudad de Culiacán con participación del gabinete de seguridad mexicano y del Instituto Nacional de Migración (INM).

También participaron elementos de varias instituciones federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Las autoridades indicaron que el arresto ocurrió sin incidentes.

Arresto récord en la lista de los más buscados

El FBI informó que Ramírez fue detenido apenas 1 hora y 13 minutos después de ser incluido como el fugitivo número 538 en la lista de Ten Most Wanted Fugitives.

Ese tiempo marcó el arresto más rápido en la historia de esa lista, que existe desde 1950.

El récord anterior correspondía a Billie Austin Bryant, detenido en 1969 dos horas después de aparecer en la misma lista.

Caso investigado en Washington

Ramírez, originario de Federal Way, Washington, enfrentaba cargos relacionados con actos de violencia que afectaron a la comunidad local.

Autoridades estadounidenses señalaron que la investigación buscaba justicia para las víctimas Jessyca Hohn y Katie Duhnke, cuyos casos impactaron a la comunidad del condado de King.

La fiscalía federal del Distrito Oeste de Washington explicó que el delito de huida ilegal para evitar un proceso judicial permitió ampliar los recursos de investigación y apoyar a las autoridades locales.

El FBI señaló que la captura fue posible gracias a la colaboración entre agencias locales, federales e internacionales, así como a información proporcionada por el público que ayudó a ubicar al sospechoso.

Las autoridades estadounidenses indicaron que el detenido será trasladado para enfrentar el proceso judicial en el condado de King, Washington.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.