El Mundo

Capturan en Sinaloa a Samuel Ramírez Jr., uno de los 10 fugitivos más buscados del FBI

Un fugitivo buscado en Estados Unidos fue localizado en México poco después de que el FBI lo colocara entre sus objetivos prioritarios. Así se desarrolló el operativo que terminó con su captura

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA y Silvia Ureña Corrales
Samuel Ramírez Jr., buscado por el FBI en Washington, fue arrestado en Culiacán tras una operación coordinada entre autoridades de México y Estados Unidos.
Samuel Ramírez Jr., buscado por el FBI en Washington, fue arrestado en Culiacán tras una operación coordinada entre autoridades de México y Estados Unidos. (Office of Public Affairs/Office of Public Affairs)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCSamuel Ramírez Jr.MéxicoFBI
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.