El Mundo

Caos en la Vuelta a España: protestas contra Israel obligan a cancelar la última etapa; bloquearon al pelotón y la Policía intervino

Manifestantes bloquearon el paso del pelotón con pancartas contra Israel y se enfrentaron a la Policía en pleno centro de Madrid

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez, El Tiempo / Colombia / GDA, y Europa Press
La etapa final de la Vuelta a España fue suspendida tras protestas propalestinas en Madrid contra el equipo Israel Premier Tech.
La etapa final de la Vuelta a España fue suspendida tras protestas propalestinas en Madrid contra el equipo Israel Premier Tech. (Europa Press/Agencia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGEspañaVuelta a EspañaPalestinaIsrael
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.