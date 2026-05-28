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Canícula en Europa trae nuevo récord de calor en Portugal y Francia, con cifras que superan los 40º reportados en 2001

Desde principios de semana, Europa atraviesa una ola de calor inédita y precoz, que ha afectado particularmente a Francia, el Reino Unido e Italia.

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Por AFP
Una mujer se protege del sol mientras camina por el centro de Roma durante una ola de calor a principios de temporada
Una mujer se protege del sol mientras camina por el centro de Roma durante una ola de calor a principios de temporada (TIZIANA FABI/AFP)







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