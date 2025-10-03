Política

Cancillería alega que el Ministerio de Comunicación le ordenó publicar video contra la veda electoral

La publicación desató críticas de la Asociación de Diplomáticos, la cual lamentó que se difundan cuestionamientos al sistema electoral de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Arnold Zamora
Arnold Zamora dirige el Ministerio de Comunicación. Foto: (Captura Video Presidencia/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CancilleríaMinisterio de Comunicaciónla mordazaTSEveda electoralRodrigo Chaves
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.