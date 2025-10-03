Cancillería alega que el Ministerio de Comunicación le ordenó publicar video contra la veda electoral

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto argumentó este viernes que el Ministerio de Comunicación le ordenó publicar, en sus redes sociales, la cadena de televisión del domingo 28 de setiembre, en la que el mandatario Rodrigo Chaves criticó la histórica norma que prohíbe a los gobernantes e instituciones difundir logros durante la campaña electoral, en Costa Rica.

Tras una consulta de La Nación, Cancillería indicó que el video “se publicó en atención a las indicaciones del Ministerio de Comunicación”. El ministro de esta área es Arnold Zamora, quien labora en Casa Presidencial.

Dicha publicación desató las críticas de la Asociación Costarricense de Diplomáticos de Carrera, la cual consideró improcedente que Relaciones Exteriores reproduzca “mensajes que llaman a desconocer el Estado de Derecho y la normativa electoral o que difunden información que erosiona la confianza en la democracia costarricense“.

La Asociación que la difusión de contenidos, como el de Chaves, pone en riesgo, de manera innecesaria, la reputación internacional de Costa Rica como nación comprometida con la democracia, y entra en conflicto con los principios que guían la política exterior y que han definido la imagen histórica del país en el ámbito global.

Este medio remitió consultas a Presidencia al respecto.

