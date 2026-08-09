El Mundo

Cáncer de próstata de Joe Biden, expresidente de Estados Unidos, se agravó y se extendió

Hunter Biden, hijo del exmandatario, dijo que es “realmente duro” y “triste” ver el deterioro de la salud de su padre, quien continúa con su tratamiento

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Por AFP
Biden calificó el asalto al Capitolio en 2021 como una amenaza directa para la democracia en Estados Unidos.
Joe Biden, expresidente de Estados Unidos, fue diagnosticado en 2025 con un cáncer de próstata agresivo, por el cual se encuentra en tratamiento. (CHRIS KLEPONIS/AFP)







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