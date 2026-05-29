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Canadiense vendedor de ‘kits de eutanasia’ enfrenta la justicia: Esto fue lo que reveló el juicio

Hombre habría enviado paquetes a cientos de personas en docenas de países. También fue investigado por la policía de Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Australia y Nueva Zelanda.

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Por AFP
David Parfett posa con una foto de su fallecido hijo Tom en Maidenhead, Reino Unido. Ashtyn fue una de al menos 100 personas que, según la policía, murieron después de que un hombre canadiense le vendiera por internet una sustancia destinada a ayudar a personas con intenciones suicidas.
David Parfett posa con una foto de su fallecido hijo Tom en Maidenhead, Reino Unido. Ashtyn fue una de al menos 100 personas que, según la policía, murieron después de que un hombre canadiense le vendiera por internet una sustancia destinada a ayudar a personas con intenciones suicidas. (HENRY NICHOLLS/AFP)







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