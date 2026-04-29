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Cambios para visa de turismo, estudio o trabajo en Estados Unidos: estas son las dos nuevas preguntas obligatorias en la entrevista

La nueva regla obliga a responder sobre miedo de regresar al país de origen y puede afectar futuras solicitudes migratorias

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Solicitar visa a Estados Unidos ahora exige responder dos preguntas sensibles que pueden cerrar opciones de ingreso o asilo.
Solicitar visa a Estados Unidos ahora exige responder dos preguntas sensibles que pueden cerrar opciones de ingreso o asilo. (Canva stock/Francesco Ungaro de Pexels/dimarik de Getty Images)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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