El Mundo

Cambios en vacunación promulgados por Trump contradicen ‘décadas de evidencia científica’, alerta OMS

La OMS advirtió a Donald Trump que espaciar las vacunas infantiles contradice la ciencia y aumenta los riesgos

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una orden ejecutiva que promueve más investigación y flexibilidad en materia de vacunas, acompañado por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y Jayme Leagh Franklin, de The Conservateur
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una orden ejecutiva que promueve más investigación y flexibilidad en materia de vacunas, acompañado por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y Jayme Leagh Franklin, de The Conservateur (JIM WATSON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Organización Mundial de la SaludDonald TrumpRobert F. Kennedy Jr.reforma de vacunación en EE. UU.Tedros Adhanom Ghebreyesusvacunas pediátricasvacunas
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.