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Cambios en regulación para trabajadores agrícolas en el gobierno de Trump reflejan contradicciones y riesgos

Medidas impulsadas por Donald Trump podrían reducir pagos a trabajadores temporales y agravar la escasez de mano de obra en el campo

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
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El sector agrícola, una de las industrias más dependientes de mano de obra extranjera,la realidad está comenzando a mostrar un panorama más complejo (SAMUEL CORUM/AFP)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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