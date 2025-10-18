El Mundo

Cambio de horario en California 2025: cuándo se atrasa el reloj y cuántas horas varía

Conozca cuándo termina el horario de verano en California en 2025, cómo ajustar el reloj y qué implica este cambio en Los Ángeles, San Francisco y más ciudades

Por El Comercio / Perú / GDA
El horario de verano en California finalizará el 2 de noviembre de 2025. El reloj se atrasa una hora a las 2 a. m., iniciando así el horario estándar.







