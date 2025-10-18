Cambio de horario en California 2025: cuándo se atrasa el reloj y cuántas horas varía

El horario de verano en California finalizará el 2 de noviembre de 2025. El reloj se atrasa una hora a las 2 a. m., iniciando así el horario estándar.

El cambio de hora en California está confirmado para el domingo 2 de noviembre de 2025, cuando finaliza el Daylight Saving Time (DST) en Estados Unidos.

Aunque han existido esfuerzos para eliminar este ajuste bianual, el estado sigue alineado con la normativa federal.

A las 2 a. m. de ese domingo, los residentes de ciudades como Los Ángeles, San Diego y San Francisco deberán atrasar el reloj una hora, quedando nuevamente a la 1 a. m. Ese día tendrá 25 horas, lo que se traduce en una hora extra de descanso o actividades.

¿Qué implica el “Fall Back”?

El proceso conocido como “Fall Back” corresponde al momento en que California deja de regirse por el horario de verano (PDT) y adopta de nuevo el horario estándar del Pacífico (PST). Este ajuste se realiza al mismo tiempo en todo el estado y está respaldado por la legislación federal que establece el fin del DST el primer domingo de noviembre.

La transición genera cambios visibles en la rutina diaria, como amaneceres más tempranos y atardeceres más rápidos, enmarcando el inicio de la temporada invernal.

En 2018, los votantes de California aprobaron la Proposición 7, una medida que autorizó a la Legislatura estatal a establecer un horario permanente, ya fuera de verano o estándar. La propuesta obtuvo cerca del 60% del apoyo electoral.

No obstante, la decisión final no depende exclusivamente del estado. Para adoptar el horario de verano de forma permanente, el Congreso de Estados Unidos debe aprobarlo. Aunque el Senado federal dio su respaldo a la llamada Sunshine Protection Act en 2022, la Cámara de Representantes no la ratificó.

Por esta razón, California debe seguir realizando el cambio de hora mientras no exista una autorización a nivel federal. Así, el próximo ajuste obligatorio seguirá el calendario habitual.

