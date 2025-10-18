El Mundo

¿Debe atrasar su reloj en Florida este 2025? Esto es lo que cambia en Miami, Orlando y Tampa

Florida ajustará su reloj el 2 de noviembre de 2025. Conozca qué zonas se ven afectadas, cómo activar la hora automática y qué efectos tendrá

Por El Comercio / Perú / GDA
El reloj se atrasa una hora el domingo 2 de noviembre en Florida; revise qué dispositivos cambian automáticamente y qué efectos tendrá en su rutina.
El reloj se atrasa una hora el domingo 2 de noviembre en Florida; revise qué dispositivos cambian automáticamente y qué efectos tendrá en su rutina. (Canva/Canva)







