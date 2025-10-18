¿Debe atrasar su reloj en Florida este 2025? Esto es lo que cambia en Miami, Orlando y Tampa

El reloj se atrasa una hora el domingo 2 de noviembre en Florida; revise qué dispositivos cambian automáticamente y qué efectos tendrá en su rutina.

El cambio de hora en Florida regresa el domingo 2 de noviembre de 2025, cuando el estado dejará atrás el horario de verano para adoptar nuevamente el estándar.

A las 2 a. m. hora local, los relojes deben ajustarse una hora atrás, lo que permitirá sumar una hora adicional de sueño y modificará los patrones de luz solar durante el día.

Este cambio se aplicará tanto en la zona horaria del Este (ET) como en la zona horaria Central (CT), respetando la hora local de cada región.

En ciudades como Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville, el horario cambiará de EDT (Eastern Daylight Time) a EST (Eastern Standard Time). En localidades del Panhandle, como Pensacola, Destin y Panama City, el cambio será de CDT a CST.

La recomendación general es realizar el ajuste de forma manual antes de dormir el sábado 1.° de noviembre, para evitar confusiones el domingo y lunes, en especial con compromisos laborales, citas médicas, vuelos o actividades escolares.

¿Qué efectos tendrá este ajuste?

El principal efecto será un amanecer más temprano y un atardecer más corto, lo que puede modificar rutinas laborales, escolares y actividades al aire libre. Esta condición se mantendrá hasta marzo de 2026, cuando volverá a implementarse el horario de verano.

El cambio ha sido confirmado por medios locales como WKMG ClickOrlando y The News-Press, y se mantiene vigente mientras el Congreso de Estados Unidos no apruebe una modificación federal que elimine estos ajustes bianuales.

¿Cómo asegurarse de que el reloj cambie de forma automática?

Para evitar errores, es posible configurar relojes inteligentes, teléfonos móviles y computadoras para que ajusten automáticamente la hora:

En Android: Ingrese a Configuración > Sistema > Fecha y hora y active “Fecha y hora automáticas” y “Zona horaria automática”.

En iPhone: Vaya a Ajustes > General > Fecha y hora y active “Ajuste automático”. Verifique que la opción de “Ubicación” esté habilitada.

En computadoras Windows: Seleccione Configuración > Hora e idioma > Fecha y hora, y active “Establecer hora automáticamente” y “Ajustar al horario de verano automáticamente”.

En macOS: Acceda a Configuración del Sistema > General > Fecha y hora, y habilite tanto “Establecer fecha y hora automáticamente” como “Establecer zona horaria automáticamente usando tu ubicación”.

Es fundamental que estos dispositivos tengan acceso a internet o a la red móvil, ya que la sincronización depende de los servidores de hora de los sistemas operativos.

Recomendaciones clave para no equivocarse

Revise sus relojes manuales: Estufas, automóviles y relojes de pared deben ajustarse manualmente.

Estufas, automóviles y relojes de pared deben ajustarse manualmente. Confirme horarios de vuelos y viajes: Verifique la hora local al momento de abordar, especialmente si viaja entre ciudades de zonas horarias distintas dentro del estado.

Verifique la hora local al momento de abordar, especialmente si viaja entre ciudades de zonas horarias distintas dentro del estado. Consulte con su empleador: Si trabaja de madrugada, consulte cómo se gestiona la hora extra generada por el cambio.

Si trabaja de madrugada, consulte cómo se gestiona la hora extra generada por el cambio. Ajuste su rutina: Intente dormir 10 o 15 minutos antes en los días previos al cambio, para facilitar la adaptación al nuevo horario.

¿A qué hora exacta debe ajustar su reloj?

El cambio se produce oficialmente el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2 a. m., cuando el reloj deberá retroceder a la 1 a. m. Este ajuste debe hacerse siguiendo la hora local, ya sea EST o CST, según la zona en la que se encuentre.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.