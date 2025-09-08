Cadena perpetua a australiana que mató a familiares con hongos tóxicos en su comida

Melbourne. Un juez australiano condenó el lunes a cadena perpetua, con posibilidad de pedir la libertad condicional tras 33 años, a la mujer que asesinó a los padres y a una tía de su esposo al cocinar con hongos tóxicos.

Erin Patterson, de 50 años, fue declarada culpable en julio de asesinar en 2023 a los familiares de su marido -del cual estaba separada- durante un almuerzo que comenzó con una oración y conversación animada, pero terminó en tragedia.

La mujer sostuvo durante el juicio que el plato de ternera que había preparado fue envenenado accidentalmente con “Amanita phalloides” o el Hongo de la muerte, uno de los más letales del mundo.

La asesina convicta Erin Patterson sale de la Corte Suprema de Victoria en Melbourne el 8 de septiembre de 2025. (WILLIAM WEST/AFP)

Su juicio atrajo a podcasters, equipos de filmación y aficionados al crimen de todo el mundo a la localidad rural de Morwell, una tranquila aldea del estado de Victoria más conocida por sus rosas de concurso. El motivo de los asesinatos sigue siendo un misterio.

Al leer su sentencia el lunes, el juez de la Corte Suprema de Victoria, Christopher Beale, dijo que Patterson había infligido un “trauma” a sus víctimas y a sus familias. “Su falta de arrepentimiento echa sal en las heridas”, afirmó.

“La gravedad de su delito justifica la imposición de las máximas penas por sus crímenes”, agregó. Sin embargo, dijo que podrá optar a la libertad condicional después de 33 años, cuando su edad será de 83 años.

Patterson mostró poca emoción durante la lectura de la sentencia y cerró los ojos en algunos momentos, según la cadena nacional ABC.

También miró con ira a los periodistas presentes cuando el juez dijo que seguirá siendo una presa famosa debido a la intensa cobertura mediática del caso.

Su equipo legal había argumentado que se le debía dar la oportunidad de salir en libertad después de 30 años, ya que la notoriedad de su caso hará que pase la mayor parte de su condena en prisión en aislamiento.

Ahora tiene 28 días para apelar tanto su condena como su sentencia. Patterson llevaba una camisa de estampado y el pelo recogido cuando se leyó el fallo, informó el diario Sydney Morning Herald.

En julio, un jurado de 12 personas halló a la mujer culpable de la muerte de los padres de su esposo Simon, Don y Gail Patterson, así como de su tía Heather Wilkinson, en su casa de Leongatha, en Victoria.

También fue declarada responsable de intentar asesinar al esposo de Wilkinson, Ian. Tras la sentencia de este lunes, el hombre, un pastor de una iglesia local, agradeció por las “oraciones y mensaje de apoyo”, pero pidió privacidad mientras la familia continúa su duelo.