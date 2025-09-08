El Mundo

Cadena perpetua a australiana que mató a familiares con hongos tóxicos en su comida

Lo que comenzó como un almuerzo con una oración, organizado por Erin Patterson, de 50 años, terminó con el asesinato de los padres y una tía de su marido



Melbourne. Un juez australiano condenó el lunes a cadena perpetua, con posibilidad de pedir la libertad condicional tras 33 años, a la mujer que asesinó a los padres y a una tía de su esposo al cocinar con hongos tóxicos.








