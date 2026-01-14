El Mundo

Cadena de tiendas de lujo Saks Global se declara en quiebra y anuncia reestructuración financiera

Cadena de tiendas de lujo inició proceso de reorganización con objetivo de lograr un financiamiento por $1.750 millones y sin cerrar tiendas

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Fachada de una tienda departamental Saks Fifth Avenue en Nueva York el 13 de enero. Fotografía:
Fachada de una tienda departamental Saks Fifth Avenue en Nueva York el 13 de enero. Fotografía: (ANGELA WEISS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Saks GlobalQuiebraTiendas de lujoSaks Fifth AvenueNeiman Marcus
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.