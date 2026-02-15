Bukele arremete contra ministro de Seguridad de Honduras por cuestionar su modelo contra pandillas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (no aparece en la imagen), durante una reunión bilateral en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 14 de abril de 2025.

San Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticó este domingo al recién nombrado ministro de Seguridad de Honduras, Gerson Velásquez, luego de que este señalara que el modelo salvadoreño de combate al crimen no es una fórmula que pueda replicarse de manera automática en otros países.

Bukele reaccionó en la red social X tras la difusión de un video en el que Velásquez afirma que la estrategia de seguridad aplicada en El Salvador es objeto de “mucho estudio”, pero que responde a condiciones políticas e institucionales específicas.

El ministro sostuvo que el mandatario salvadoreño mantiene un control amplio sobre la institucionalidad, lo que le ha permitido impulsar reformas que, a su criterio, pueden contravenir estándares de derechos humanos.

“Escuchar al nuevo ministro de Seguridad de Honduras defender los ‘derechos humanos’ de los criminales es triste, de verdad.

Miles de hondureños morirán por culpa de estas personas”, escribió Bukele, quien añadió que los ciudadanos de ese país esperan que el nuevo gobierno actúe con firmeza frente a la criminalidad.

El gobernante salvadoreño declaró en marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas, amparado en un régimen de excepción que permite arrestos masivos sin orden judicial.

Esta política ha sido duramente cuestionada por organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que han denunciado detenciones arbitrarias y violaciones a garantías fundamentales.

Honduras enfrenta una fuerte presencia de pandillas como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, organizaciones que también operan en Estados Unidos, El Salvador y Guatemala, y que han sido catalogadas como terroristas por Donald Trump.

El país centroamericano registra una tasa de 23 homicidios por cada 100.000 habitantes, uno de los índices más altos de la región.

En contraste, El Salvador cerró 2025 con una tasa de homicidios de 1,3 por cada 100.000 habitantes, la más baja desde que existen registros oficiales, tras el debilitamiento de las estructuras pandilleriles, según cifras del gobierno.

El nuevo presidente hondureño, Nasry Asfura, quien asumió el cargo el pasado 27 de enero por un periodo de cuatro años, ha señalado que uno de sus principales retos será reducir las extorsiones y mejorar la seguridad ciudadana, en medio del debate regional sobre el equilibrio entre control del crimen y respeto a los derechos humanos.