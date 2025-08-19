Brote de legionelosis en Nueva York deja cinco muertos y 14 hospitalizados

Un brote de legionelosis en Nueva York ha matado a cinco personas y puesto a otras 14 en el hospital, dijeron funcionarios de salud el lunes 18 de agosto.
