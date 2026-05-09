El Mundo

Británicos evacuados del crucero MV Hondius serán puestos en cuarentena en un hospital inglés

Se trata de “unas 24 personas” que serán reunidas en Arrowe Park Hospital, en Wirral, “para proporcionarles un lugar seguro durante su periodo de aislamiento”

EscucharEscuchar
Por AFP
Una lancha ambulancia con tripulantes vestidos con trajes de protección se acerca a la puerta del piloto en el lado de estribor del crucero MV Hondius
La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) había indicado el viernes que los británicos evacuados del MV Hondius deberían aislarse durante 45 días tras su regreso. (-/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BritánicosMV HondiusInglaterraHantavirus
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.