Brasileña que fue la multimillonaria más joven del mundo duplica su fortuna tras nueva ronda de financiación de Kalshi, según Forbes

Luana Lopes Lara y Tarek Mansour alcanzaron fortunas millonarias tras el crecimiento acelerado de Kalshi y una nueva inversión.

La plataforma de predicción Kalshi volvió a captar la atención del mercado tecnológico y financiero. La empresa anunció una nueva ronda de financiamiento por $1.000 millones, lo que multiplicó su valoración hasta alcanzar los $22.000 millones, según informó Forbes.

La operación también impulsó la fortuna de sus cofundadores, Tarek Mansour y Luana Lopes Lara, ambos de 29 años. Cada uno alcanzó un patrimonio estimado en $2.600 millones, de acuerdo con cálculos de la revista y fuentes cercanas a la compañía.

Kalshi opera como una plataforma de predicción en la que los usuarios realizan apuestas sobre la probabilidad de eventos reales. La empresa aseguró que los nuevos recursos se destinarán a ampliar su presencia entre instituciones financieras como fondos de cobertura, firmas de trading y aseguradoras.

La ronda fue liderada por la firma de inversión Coatue. También participaron inversionistas como Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Morgan Stanley y ARK Invest, de Cathie Wood, informó Forbes.

Kalshi creció con fuerza en menos de un año

La startup registró un aumento acelerado en su valoración durante los últimos meses.

En junio, Kalshi se valoró en $2.000 millones. Para octubre, la cifra subió a $5.000 millones después de recaudar $300 millones. En noviembre, la empresa alcanzó una valoración de $11.000 millones.

La compañía explicó que el volumen negociado llegó a $5.800 millones en noviembre. Esa cifra representó ocho veces más que en julio.

Además, el volumen anualizado de operaciones superó los $178.000 millones. Los ingresos anualizados también sobrepasaron los $1.500 millones este mes, según datos divulgados por la empresa.

Forbes destacó que Luana Lopes Lara se convirtió en diciembre en la mujer multimillonaria más joven del mundo en construir su fortuna desde cero.

La empresaria brasileña desplazó a Lucy Guo, cofundadora de Scale AI y de 31 años, quien mantenía ese reconocimiento por encima de figuras como Taylor Swift.

Según The New York Times, Lopes Lara posee entre el 10% y el 20% de Kalshi. Forbes estima que tanto ella como Mansour controlan cerca del 12% de la compañía.

De bailarina de ballet a líder tecnológica

Antes de fundar la empresa, Luana Lopes Lara estudió ballet en la Escuela de Teatro Bolshoi. Durante esa etapa enfrentó entrenamientos extremos y jornadas exigentes.

En su adolescencia combinó estudios académicos, prácticas de danza y clases nocturnas. También obtuvo medalla de oro en la Olimpiada Brasileña de Astronomía y medalla de bronce en la Olimpiada de Matemática de Santa Catarina.

Tras graduarse del colegio, trabajó durante nueve meses como bailarina profesional en Austria. Luego dejó la danza y se trasladó a Estados Unidos para iniciar estudios universitarios.

Ingresó al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde se graduó en ciencias de la computación. Durante sus vacaciones realizó pasantías en Bridgewater Associates, del inversionista Ray Dalio, y en Citadel, de Ken Griffin.

En el MIT conoció a Tarek Mansour. Ambos coincidieron después en Nueva York durante una pasantía en Five Rings Capital y fundaron Kalshi años más tarde.

La empresa elevó su valor en pocos meses y consolidó a sus fundadores entre los nuevos multimillonarios del sector tecnológico.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.