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Brasileña que fue la multimillonaria más joven del mundo duplica su fortuna tras nueva ronda de financiación de Kalshi, según Forbes

Luana Lopes Lara pasó del ballet profesional al mundo tecnológico y figura entre las multimillonarias más jóvenes del planeta tras el crecimiento acelerado de Kalshi

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Por Silvia Ureña Corrales y O Globo / Brasil / GDA
Luana Lopes Lara y Tarek Mansour alcanzaron fortunas millonarias tras el crecimiento acelerado de Kalshi y una nueva inversión.
Luana Lopes Lara y Tarek Mansour alcanzaron fortunas millonarias tras el crecimiento acelerado de Kalshi y una nueva inversión. (ANNA WEBBER/Getty Images via AFP)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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