Brasil ordena suspender ‘lives’ a la plataforma Discord tras suicidio de adolescente

Sao Paulo, Brasil. Brasil ordenó este miércoles suspender las transmisiones en vivo de Discord, tras la muerte de una adolescente de 13 años que habría sido incitada a suicidarse durante un ‘live’ de la plataforma.

La Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD) dio tres días hábiles a Discord para suspender sus vivos tras hallar “evidencias robustas de que la empresa no adoptó medidas razonables para prevenir y mitigar riesgos (...) de graves violaciones de derechos de niños y adolescentes”, según una nota.

La policía detuvo la semana pasada en varios estados a cinco menores de edad sospechosos de estar vinculados con el reciente suicidio de la joven de 13 años.

El caso ha provocado conmoción en el país, hasta el punto de que la primera dama pidió desactivar la red social, popular entre adolescentes.

Según los investigadores, la menor habría sido incitada a la automutilación y al suicidio durante una transmisión en directo.

Discord no respondió de inmediato a una consulta de la AFP este miércoles.

La plataforma afirmó el martes en un comunicado que “colabora con las autoridades en la investigación de este grave caso”.

Los ‘lives’ de Discord y otras funciones de video similares deberán suspenderse “hasta que la empresa compruebe la adopción de medidas para proteger a niños y adolescentes”, advirtió la ANPD.

Según este organismo público independiente, la plataforma ha sido utilizada “de forma recurrente” para “prácticas de violencia, asedio, inducción a la automutilación y suicidio” contra menores de edad.

En Brasil, una ley que entró en vigor en marzo obliga a las plataformas a vincular las cuentas de los menores de 16 años con las de sus padres y a verificar la edad de los usuarios.

Rosangela “Janja” da Silva, esposa del presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, había reclamado la desactivación de Discord en Brasil tras darse a conocer el caso del suicidio de la joven.

La primera dama pidió “actuar con el Poder Judicial para sacar esta red horrible de internet”, durante una ceremonia en Brasilia.

La plataforma afirma tener más de 90 millones de usuarios activos diarios en todo el mundo.

En 2024, X fue bloqueada durante 40 días en Brasil por decisión del tribunal supremo, hasta que la red del multimillonario Elon Musk acató órdenes judiciales de eliminar cuentas acusadas de desinformación.