Brasil condena a dos políticos por ordenar el asesinato de Marielle Franco

El crimen ocurrió en 2018; el autor material del homicidio ya había sido condenado, al igual que un investigador que fue hallado culpable de obstruir la justicia

Por AFP
Esta fotografía cedida y difundida el 16 de marzo de 2018 por la Cámara Municipal de Río de Janeiro muestra a la concejala brasileña del partido de izquierda PSOL, Marielle Franco, presidiendo una sesión en la Cámara Municipal de Río de Janeiro el 28 de noviembre de 2017.
Esta fotografía cedida y difundida el 16 de marzo de 2018 por la Cámara Municipal de Río de Janeiro muestra a la concejala brasileña del partido de izquierda PSOL, Marielle Franco, presidiendo una sesión en la Cámara Municipal de Río de Janeiro el 28 de noviembre de 2017. (MARIO VASCONCELLOS/AFP)







