Brasil condena a dos políticos por ordenar el asesinato de Marielle Franco

Esta fotografía cedida y difundida el 16 de marzo de 2018 por la Cámara Municipal de Río de Janeiro muestra a la concejala brasileña del partido de izquierda PSOL, Marielle Franco, presidiendo una sesión en la Cámara Municipal de Río de Janeiro el 28 de noviembre de 2017.

Brasilia, Brasil. La Corte Suprema de Brasil condenó este miércoles a 76 años de prisión cada uno a dos exparlamentarios que ordenaron el asesinato de la concejala Marielle Franco en 2018, un homicidio que expuso los vínculos entre la política y el crimen en Rio de Janeiro.

Franco, concejala, activista negra y lesbiana, fue acribillada a balazos por un expolicía el 14 de marzo de 2018. Tenía 38 años y viajaba en auto por el centro de Rio de Janeiro. Su chofer también murió.

El exdiputado Chiquinho Brazao, de 62 años, y su hermano Domingos, de 60, exlegislador de Rio, ordenaron el crimen como represalia por el trabajo político de Franco contra las milicias, grupos criminales que controlan zonas enteras de barrios populares de la ciudad carioca, según la corte.

Los Brazao, “no solo tenían contacto con la milicia. Ellos eran la milicia”, afirmó el magistrado Alexandre de Moraes, a cargo de este caso que conmocionó a Brasil.

Desde el concejo municipal, Franco se esforzó por impedir la expansión de las urbanizaciones ilegales dentro de los barrios pobres, una de las mayores fuentes de ingreso para las milicias.

Según la corte, la mujer fue asesinada para dar un “recado” a la clase política carioca.

Familiares suyos reaccionaron con llanto y abrazos tras conocer la pena contra los Brazao, al terminar este juicio abierto el martes en Brasilia, constató la AFP.

“La violencia política de género y raza que existe en este país debe detenerse”, dijo a periodistas a la salida del tribunal Anielle Franco, hermana de Marielle y ministra de Igualdad Racial del gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Con 76 años de prisión cada uno, la pena es casi idéntica a la que fue condenado en 2024 Ronnie Lessa (78 años de cárcel), el expolicía que disparó con una ametralladora contra Franco.

Política, racismo y misoginia

Formadas en Rio hace unos 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico, las milicias se convirtieron rápidamente en temibles bandas que practican todo tipo de extorsiones.

Una mujer coloca un cartel en honor a Marielle Franco que fue asesinada por dos atacantes, en Río de Janeiro, Brasil. (Leo Correa)

El martes la defensa clamó la inocencia de los Brazao pero admitió abiertamente los vínculos del poder local con el crimen.

“Quien hace política en Río y nunca les pidió votos a narcotraficantes o milicianos, que tire la primera piedra”, dijo Cleber Lopes, abogado de Chiquinho Brazao.

La Corte, de su lado, señaló el “racismo” y la “misoginia” de los condenados.

Marielle Franco era “una mujer pobre, una mujer negra que se atrevió a ir en contra de los intereses de milicianos, hombres y blancos”, relató Moraes.

Los hermanos fueron hallados culpables de doble homicidio calificado, organización criminal armada y la tentativa de homicidio de una asesora de Franco que sobrevivió al ataque.

El fallo “es histórico porque Brasil ahora tiene la oportunidad de romper el ciclo de impunidad. Todos sabemos aquí que la impunidad ha sido la norma”, valoró Jurema Werneck, directora de Amnistía Internacional en Brasil.

Error de cálculo

“Este proceso me ha hecho mucho daño espiritualmente, mucho daño psicológicamente”, expresó a su vez la magistrada Carmen Lucia, única mujer de la corte suprema.

Monica Benicio (izq.), viuda de Marielle Franco, junto a Anielle Franco (der.), ministra de Igualdad Racial de Brasil y hermana de Marielle, y Mariete Silva, madre de la concejala, durante una conferencia de prensa tras el juicio. (SERGIO LIMA/AFP)

“¿Cuántas Marielles permitirá Brasil que sean asesinadas?”, enfatizó la jueza. Según la corte, los hermanos Brazao “no esperaban tal repercusión” tras el asesinato de Franco.

Rivaldo Barbosa, un excomisario de policía que fue el primero en dirigir la investigación, también fue condenado a 18 años por obstrucción a la justicia e intentar proteger a los hermanos Brazão.

El exagente de la policía militar y miembro de la milicia Ronald Paulo de Alves fue condenado a 56 años por vigilar la rutina de Franco e informar su paradero la noche de su asesinato. Y el exasesor de Domingos Brazão, Robson Calixto Fonseca, recibió una condena de nueve años por actuar como intermediario entre los acusados y miembros de la milicia.