El Mundo

Biólogo mexicano atacado por tiburón en isla del Coco, Costa Rica, narra su experiencia: ‘Mi cabeza entera estaba dentro de su boca’

Mauricio Hoyos, biólogo marino de México, narró su experiencia al diario ‘The New York Times’ tras sobrevivir un ataque de tiburón en Isla del Coco

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
La imagen muestra un tiburón galápagos.
La imagen muestra un tiburón galápagos. Mauricio Hoyos, biólogo marino mexicano, estaba colocándole una etiqueta a este animal cuando lo atacó el sábado pasado en Isla del Coco. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mauricio HoyosCosta RicaAtaque tiburónBiólogo marinoIsla del Coco
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.