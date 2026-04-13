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Begoña Gómez, esposa del presidente de gobierno español, acusada de corrupción

Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue acusada formalmente de corrupción tras una investigación de varios años.

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Por AFP
El fundador, presidente y director ejecutivo de Xiaomi, Lei Jun (der.), conversa con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (centro), y su esposa, Begoña Gómez, en la sede de Xiaomi en Pekín el 13 de abril de 2026.
El fundador, presidente y director ejecutivo de Xiaomi, Lei Jun (der.), conversa con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (centro), y su esposa, Begoña Gómez, en la sede de Xiaomi en Pekín el 13 de abril de 2026. (ANDRES MARTINEZ CASARES/AFP)







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