El Mundo

‘Bebé a bordo’: mujer da a luz en pleno vuelo en Estados Unidos

Niña nació cuando al avión aún le quedaba media hora de vuelo

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Por AFP

Nueva York, Estados Unidos. Una pasajera de un vuelo de Delta Air Lines dio a luz cuando el avión en que viajaba se encontraba todavía a media hora de su destino final, donde realizó un aterrizaje de emergencia, indicó este lunes la aerolínea estadounidense.








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