Barack Obama aclara polémica sobre alienígenas tras entrevista viral: ‘Son reales, pero no los he visto’

El expresidente explicó en redes sociales el alcance de su respuesta sobre vida extraterrestre y descartó pruebas de visitas a la Tierra

Por O Globo / Brasil / GDA
El expresidente de EE. UU. Barack Obama habla tras recibir el Premio Sylvanus Thayer 2024 en West Point, Nueva York, el pasado 19 de setiembre. Foto: AFP
Obama precisó que no vio evidencia de contacto extraterrestre durante su presidencia, tras una frase que generó titulares globales. (KENA BETANCUR/AFP)







