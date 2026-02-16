Barack Obama aclara polémica sobre alienígenas tras entrevista viral: ‘Son reales, pero no los he visto’

Obama precisó que no vio evidencia de contacto extraterrestre durante su presidencia, tras una frase que generó titulares globales.

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, publicó un comunicado en Instagram para aclarar una declaración sobre la existencia de alienígenas que se volvió viral. El exmandatario de 64 años abordó el tema durante una entrevista en el pódcast de Brian Tyler Cohen el fin de semana anterior.

En una ronda rápida de preguntas, el presentador consultó si los alienígenas eran reales. Obama respondió de forma enfática que son reales, aunque indicó que no los vio.

La frase generó teorías conspirativas en redes sociales. Varias personas recordaron el caso del Área 51, instalación administrada por el Ejército estadounidense y vinculada a supuestos estudios y secretos sobre vida extraterrestre. El tema también aparece en la cultura popular con series como Archivo X y producciones de Hollywood como Independence Day e Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal de 2008.

Ante la repercusión, Obama compartió en Instagram el fragmento de la entrevista en el que mencionó la vida alienígena. En el texto que acompañó el video, explicó que intentó mantener el tono ágil de la dinámica. Añadió que el universo es tan vasto que, desde el punto de vista estadístico, existen altas probabilidades de vida en algún lugar.

Sin embargo, precisó que las distancias entre sistemas solares son tan amplias que la posibilidad de una visita extraterrestre resulta baja. También afirmó que durante su presidencia no observó evidencia de contacto con seres de otro planeta.

La declaración inicial generó titulares en medios internacionales. Varias publicaciones destacaron frases que indicaban que el exmandatario aseguraba que los alienígenas son reales. La revista Time abordó el tema con un titular que señalaba que, aunque Obama dijo que existen, no están en el Área 51.

El mensaje reciente en Instagram acumuló comentarios con tono humorístico. Algunos usuarios sugirieron que fuerzas externas lo obligaron a aclarar sus palabras. Otros agradecieron la explicación o insinuaron que la publicación fue redactada por supuestos alienígenas.

La intervención de Obama reactivó el debate sobre la vida extraterrestre y su presencia en la agenda pública global.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.