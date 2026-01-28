El Mundo

Avión desaparece en Colombia cerca de la frontera con Venezuela

Un avión comercial con 15 personas a bordo desapareció en Colombia, cerca a la frontera con Venezuela.

Por AFP
Un avión de la aerolínea Satena que cubre la ruta Bogotá–Caracas es fotografiado a su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, estado La Guaira, Venezuela, el 9 de noviembre de 2022.
Un avión de la aerolínea Satena que cubre la ruta Bogotá–Caracas es fotografiado a su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, estado La Guaira, Venezuela, el 9 de noviembre de 2022. (FEDERICO PARRA/AFP)







