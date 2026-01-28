Avión desaparece en Colombia cerca de la frontera con Venezuela

Un avión de la aerolínea Satena que cubre la ruta Bogotá–Caracas es fotografiado a su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, estado La Guaira, Venezuela, el 9 de noviembre de 2022.

Bogotá, Colombia. Un avión comercial con 15 personas a bordo desapareció en Colombia, cerca a la frontera con Venezuela, informó la aerolínea estatal Satena este lunes.

La aeronave, con 13 pasajeros y dos tripulantes, despegó desde la ciudad fronteriza de Cúcuta y perdió contacto con las torres de control poco antes del mediodía, minutos antes de su aterrizaje.

“Tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12H05” (17H05 GMT) en el cercano municipio de Ocaña, dijo la aerolínea en un comunicado. Se han activado los protocolos de seguridad y rastreo, según la autoridad aérea.