El Mundo

Avión de Latam choca con aeronave de Aerolíneas Argentinas en aeropuerto de Chile y genera cancelaciones

Colisión en pista del aeropuerto de Santiago obligó a cancelar vuelos y reubicar pasajeros

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Por El Mercurio/GDA/Chile y La Nación / Argentina / GDA
Dos aviones chocaron en Santiago durante maniobras en tierra. No hubo heridos, pero sí cancelaciones y reprogramaciones.
Dos aviones chocaron en Santiago durante maniobras en tierra. No hubo heridos, pero sí cancelaciones y reprogramaciones. (El Mercurio/GDA/Chile/Captura)







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