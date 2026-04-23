Avión de Latam choca con aeronave de Aerolíneas Argentinas en aeropuerto de Chile y genera cancelaciones

Dos aviones chocaron en Santiago durante maniobras en tierra. No hubo heridos, pero sí cancelaciones y reprogramaciones.

Un choque entre dos aviones alteró este miércoles la operación del aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile. El incidente ocurrió en plena pista y obligó a cancelar vuelos durante varias horas.

El hecho involucró a un Airbus A321 de Latam Airlines y a un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó que no hubo personas lesionadas.

Según datos preliminares, la colisión ocurrió durante maniobras en tierra. El avión de Latam se preparaba para despegar hacia Brasil. En ese momento impactó con las alas de la aeronave argentina, que permanecía en la pista.

Las autoridades indicaron que los pasajeros fueron desembarcados y luego reprogramados en otros vuelos. La DGAC anunció una investigación para determinar las causas del incidente.

Aerolíneas Argentinas informó que su avión quedó fuera de servicio. La compañía explicó que la aeronave se encontraba detenida en espera de despegue. En ese momento recibió un impacto por detrás por parte del avión de Latam, que se trasladaba hacia otra posición.

El golpe provocó daños en la barra estabilizadora del Boeing 737. La aerolínea indicó que los daños fueron menores, aunque suficientes para retirar el avión de operación.

La empresa también comunicó que los pasajeros fueron reubicados en otros vuelos. La mayoría viajó en un vuelo nocturno con salida hacia Aeroparque. El resto salió en otra aeronave durante la mañana del jueves.

La aerolínea señaló que la seguridad de pasajeros y tripulación no estuvo en riesgo. Añadió que inició los trámites de reclamo por los daños ocasionados.

Un testimonio recogido por Radio ADN describió el momento del impacto. Un pasajero del vuelo de Latam relató que sintieron un golpe fuerte en la parte trasera durante el carreteo previo al despegue.

El mismo testigo indicó que algunos ocupantes notaron la cercanía con otra aeronave minutos antes del choque. Tras el impacto, el piloto suspendió de inmediato el despegue.

El incidente ocurrió a baja velocidad. Las autoridades lo calificaron como menor. No obstante, generó tensión entre los pasajeros.

El testigo advirtió que el riesgo pudo ser mayor si el avión alcanzaba más velocidad. También trascendió que varios pasajeros cuestionaron cómo ocurrió el choque entre aeronaves modernas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.