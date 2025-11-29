El Mundo

Avianca completó la actualización en más de la mitad de sus aviones A320: así avanza el proceso

Avianca actualizó el software de seguridad en más de la mitad de sus aviones A320 y espera concluir en los próximos días. Conozca las medidas para los pasajeros afectados

Por Silvia Ureña Corrales y El Tiempo / Colombia / GDA
Avión de Avianca despegando en el Aeropuerto Juan Santamaría. Avanza un proyecto de ley para vuelos de bajo costo de Costa Rica a Centroamérica.
Avianca ya actualizó el software en el 51% de sus aviones A320 y ofrece reprogramaciones o reembolsos a los pasajeros afectados. Imagen con fines ilustrativos. (Alonso Tenorio)







