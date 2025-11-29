Avianca completó la actualización en más de la mitad de sus aviones A320: así avanza el proceso

Avianca ya actualizó el software en el 51% de sus aviones A320 y ofrece reprogramaciones o reembolsos a los pasajeros afectados. Imagen con fines ilustrativos.

Avianca avanza en la solución del problema técnico que obligó a detener vuelos de 6.000 aeronaves Airbus A320 a nivel global. La aerolínea informó que el 51% de su flota ya cuenta con el software actualizado, requerido por el fabricante europeo.

El proceso ha requerido un despliegue técnico continuo desde que Airbus identificó el problema. La compañía espera completar el trabajo en los próximos días con su equipo de especialistas.

La actualización, considerada urgente por motivos de seguridad, busca corregir un fallo en el sistema de control de navegación de los aviones. Según Airbus, el problema surgió tras un incidente en octubre con un vuelo de JetBlue que experimentó un descenso brusco sin intervención de los pilotos.

Impacto en la operación de Avianca

Avianca suspendió temporalmente la venta de boletos para vuelos hasta el 8 de diciembre, con el objetivo de evitar mayor afectación a los pasajeros ya confirmados. El 70% de su flota A320 resultó afectado por la actualización, lo que provocó cancelaciones y reprogramaciones significativas.

La empresa comunicó que los clientes con vuelos programados recibieron opciones de reacomodo con Avianca o con otras aerolíneas aliadas. Además, los pasajeros que no pudieron adaptarse a esas alternativas pueden:

Cambiar la fecha del vuelo sin penalización ni diferencia tarifaria , para viajar hasta 180 días después de la fecha original.

, para viajar hasta de la fecha original. Solicitar el reembolso de los trayectos no utilizados mediante:

de los trayectos no utilizados mediante: La página avianca.com, Contact Center o puntos de venta directos (si compraron por estos canales).



La agencia de viajes correspondiente (si la compra fue a través de terceros).

La aerolínea recomendó a sus clientes:

Revisar su correo electrónico y los canales oficiales de Avianca.

y los de Avianca. Consultar el estado del vuelo en avianca.com.

en avianca.com. Evitar trasladarse al aeropuerto si el vuelo no está confirmado.

Un problema global en plena temporada alta

La medida de Airbus causó retrasos y cancelaciones en todo el mundo, desde Colombia hasta Filipinas, coincidiendo con la festividad de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Aunque en Europa y Estados Unidos las aerolíneas reportaron afectaciones menores, otras como Air France, Volaris y Viva Aerobús confirmaron atrasos y ajustes operativos.

Airbus afirmó que el error fue corregido en más de 5.000 aeronaves. Sin embargo, el ministro de Transporte de Francia indicó que alrededor de 100 aviones permanecerán inmovilizados por más tiempo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.