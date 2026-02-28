El Mundo

Avianca anuncia entrega de bocadillos y bebidas en vuelos largos: así funcionará el servicio en clase Economy

La medida aplicará en vuelos internacionales dentro de la América que superen las tres horas y media, según informó la aerolínea

La Prensa Gráfica / El Salvador / GDA
Desde marzo de 2026, Avianca ofrecerá tres vuelos diarios entre Ciudad de Guatemala y Flores.
La aerolínea incorporó snacks y bebidas en Economy para trayectos largos y mantuvo venta a bordo en rutas cortas. (Cortesía/Cortesía)







La Prensa Gráfica / El Salvador / GDA

