Avianca anuncia entrega de bocadillos y bebidas en vuelos largos: así funcionará el servicio en clase Economy

La aerolínea incorporó snacks y bebidas en Economy para trayectos largos y mantuvo venta a bordo en rutas cortas.

Avianca anunció que ofrecerá bocadillos y bebidas en la cabina Economy en vuelos internacionales de larga duración dentro de las Américas.

La medida aplica en trayectos superiores a tres horas y media. La aerolínea indicó en un comunicado que el objetivo es elevar la experiencia de los viajeros en esta cabina.

En los vuelos nacionales y en rutas internacionales de corta duración, el servicio de alimentos se mantiene bajo el esquema de menú de venta a bordo, según detalló la compañía.

Servicio aplica en vuelos de más de tres horas y media

El nuevo servicio incluye snacks y bebidas sin costo adicional para los pasajeros de Economy en vuelos que superen las tres horas y media dentro del continente americano.

Avianca explicó que esta decisión forma parte de su estrategia para adaptar el servicio a las necesidades de los viajeros.

Katherine Stradaioli, vicepresidente senior de Customer Experience de Avianca, afirmó que la incorporación de snacks y bebidas reafirma el compromiso de la empresa con un producto consistente y con mejoras en la experiencia tanto en tierra como a bordo.

Cambios recientes en la experiencia de viaje

La aerolínea enumeró otros ajustes implementados en los últimos meses. Entre ellos destacó la expansión de la Business Class Américas a toda su red. Esta ampliación incluye vuelos nacionales en Colombia, Ecuador y Guatemala.

También mencionó la personalización de servicios en tierra como el INSIGNIA by avianca check-in.

Avianca renovó además las salas VIP Diamond en el Aeropuerto El Dorado. Sumó la instalación progresiva de wifi a bordo en sus aeronaves.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.