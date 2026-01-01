El Mundo

Autoridades declaran emergencia en Crans-Montana ante colapso de servicios hospitalarios tras incendio

Encargados advierten a residentes y turistas que servicios hospitalarios y de emergencia están desbordados, por eso piden precaución extrema

Por Juan Fernando Lara Salas
Una mujer deposita flores cerca del lugar donde un incendio arrasó un bar abarrotado durante las celebraciones de Nochevieja en la estación de esquí alpina de Crans-Montana, este 1 de enero. Fotografía:
Una mujer deposita flores cerca del lugar donde un incendio arrasó un bar abarrotado durante las celebraciones de Nochevieja en la estación de esquí alpina de Crans-Montana, este 1 de enero. Fotografía: (MAXIME SCHMID/AFP)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

