Autoridades declaran emergencia en Crans-Montana ante colapso de servicios hospitalarios tras incendio

Una mujer deposita flores cerca del lugar donde un incendio arrasó un bar abarrotado durante las celebraciones de Nochevieja en la estación de esquí alpina de Crans-Montana, este 1 de enero. Fotografía:

Las autoridades administrativas de la comuna de Crans-Montana, un municipio en el distrito de Sierre en el cantón suizo de Valais, declararon este jueves una “situación especial” ante el desbordamiento de los servicios de emergencia y hospitalarios, tras la tragedia provocada por el incendio en un bar durante las celebraciones de Año Nuevo.

La decisión del Consejo de Estado busca movilizar de inmediato y durante varios días todos los recursos disponibles, tanto para la atención de víctimas como para la gestión de las consecuencias del siniestro y el desarrollo de la investigación en una tragedia que dejó 40 muertos y más de 100 heridos.

Desde las primeras horas posteriores al incendio, numerosos efectivos de policía, bomberos y servicios de rescate acudieron al lugar para asistir a las víctimas.

No obstante, la magnitud del evento llevó a las autoridades a reconocer que la capacidad de respuesta se encuentra al límite.

“Nuestros servicios hospitalarios están completamente desbordados”, advirtió Mathias Reynard, presidente del Gobierno cantonal, en declaraciones a la prensa.

“Ante esta situación excepcional, hemos activado el plan de emergencia. Los hospitales están totalmente movilizados y todos nuestros equipos médicos y sanitarios están en primera línea”, señaló.

Reynard hizo un llamado directo a la población para extremar la prudencia.

“Debemos ser capaces de realizar esta labor con la mayor eficacia posible. Como individuos, si queremos ser útiles hoy, seamos cautelosos. Evitemos terminar en el hospital, si es posible, porque nuestra prioridad es salvar vidas”, subrayó.

El Consejo de Estado también pidió a residentes y visitantes evitar cualquier conducta de riesgo que pueda requerir la intervención de los servicios de emergencia, actualmente concentrados en la atención de esta tragedia.

Como parte de las medidas de seguridad, la Policía Cantonal del Valais confirmó la prohibición total del uso de drones —de cualquier categoría— en el área afectada, dentro de un radio de 500 metros alrededor del sitio del suceso.