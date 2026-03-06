El Mundo

Autor de ‘Macarena’ lamenta que la Casa Blanca la use en un video de ataques en Irán: ‘La hice para alegrar la vida’

El músico español expresó su desacuerdo después de que la Casa Blanca utilizara la popular canción en una publicación relacionada con ataques de Estados Unidos. Vea el video.

Por Europa Press
En la imagen Donald Trump sobre un podio con un micrófono
El autor de la canción 'Macarena', se pronunció con respecto a un video difundido por la Casa Blanca en redes sociales donde se usa su canción para mostrar ataques de Estados Unidos. (AFP/AFP)







