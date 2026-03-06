Autor de ‘Macarena’ lamenta que la Casa Blanca la use en un video de ataques en Irán: ‘La hice para alegrar la vida’

El autor de la canción 'Macarena', se pronunció con respecto a un video difundido por la Casa Blanca en redes sociales donde se usa su canción para mostrar ataques de Estados Unidos.

Madrid, España. Antonio Romero, miembro del dúo musical Los del Río y autor de la célebre canción ‘Macarena’, lamentó que una versión remasterizada de la misma se haya usado de fondo en un vídeo difundido por la Casa Blanca en redes sociales como TikTok ilustrando imágenes de ataques de Estados Unidos a Irán, en el marco del conflicto abierto actualmente en esa zona de Oriente Próximo.

En declaraciones a Canal Sur Televisión, Romero comentó que se le ponen “los vellos de punta” al escuchar la música de la canción ‘Macarena’ de fondo de un video de ese cariz, porque él la creó “para alegrarle la vida al mundo, no para matarle la vida al mundo”.

No obstante, este componente de Los del Río reconoció que cuando se realiza “una canción que sale al mundo”, y que, 33 años después de su lanzamiento, en 1993, “sigue siendo la número uno popularmente en todos los rincones del mundo”, cualquiera “puede dispararle y hacerla suya a su antojo”, pero en todo caso quiere dejar claro que él realizó esa pieza “para alegrarle la vida al mundo, no para matarle la vida al mundo”.

De esta manera, el artista cuestionó “por qué tienen que utilizar (desde el Gobierno de Estados Unidos) una cosa tan simpática y tan graciosa” en un vídeo sobre los bombardeos a Irán.

Además, reivindicó que esta canción “es de la tierra de María Santísima”, y que él le ha echado “mucha culpa del éxito” de la misma “a la Esperanza Macarena”, la Virgen cuya talla “está en San Gil”, añadió en referencia a la parroquia de Sevilla donde se ubicaba esta imagen antes de su traslado a la basílica en la que se venera actualmente.

Pese a la controversia, la publicación de la Casa Blanca fue celebrada por usuarios en redes sociales, algunos de los cuales incluso señalaron que el encargado de las redes sociales merece un aumento.

Así las cosas, Antonio Romero concluyó preguntándose “qué culpa” tienen Los del Río si la canción ‘Macarena’ “es la más popular del mundo y la escucha la gente para utilizarla en lo que le da la gana”.