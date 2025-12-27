Autobús cae a un barranco y deja 15 muertos en Guatemala

Autoridades trabajan cerca de los cuerpos de las víctimas que fallecieron en el accidente en la Cumbre de Alaska, en Totonicapán, Guatemala..

Ciudad de Guatemala.- Al menos 15 personas murieron el viernes cuando un autobús de pasajeros cayó a un barranco en la carretera Interamericana, al oeste de Guatemala, informaron los cuerpos de socorristas de ese país.

Además de las 15 personas fallecidas en este accidente de tránsito, otras 20 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales cercanos a la tragedia, dijo a los periodistas el portavoz de los bomberos voluntarios, Leandro Amado, en el lugar del accidente.

Los fallecidos son once hombres, tres mujeres y un menor de edad, detalló Amado. Los cuerpos de las víctimas fueron colocados a la orilla de la carretera.

Amado precisó que el accidente se registró en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana, en un sector conocido como la Cumbre de Alaska, debido a su accidentada geografía, en el departamento de Totonicapán.

El autobús de ruta extraurbana Sinaloa, que cubre la Ciudad de Guatemala y el departamento de San Marcos, fronterizo con México, se precipitó por un barranco de unos 75 metros de profundidad por causas desconocidas, agregó el vocero.

Imágenes publicadas por la prensa local mostraron a rescatistas, bomberos, policías, soldados y civiles trabajando por rescatar a las personas atrapadas entre los hierros retorcidos del autobús.

Al menos 15 de los heridos “quedaron ingresados” en el hospital de Totonicapán con traumas de cráneo y fracturas en diferentes partes del cuerpo, dijo el portavoz del centro médico, Jimmy Chaclan, al noticiero del canal Noti7.

Uno de los heridos se encuentra en estado grave, agregó. Según la prensa guatemalteca, viajaban en torno a 50 pasajeros.

El mayor Juan Muñoz, de los Bomberos Voluntarios, indicó que esa zona de la carretera “es de alta peligrosidad” por sus curvas pronunciadas.

La Policía Nacional Civil indicó que el conductor del autobús, identificado como Francisco Javier López, de 28 años, fue detenido y es custodiado en el hospital donde lo atienden.

“El conductor del autobús fue detenido, es sindicado (señalado) de homicidio culposo”, indicó a la AFP un vocero de la policía, Edwin Monroy.

Monroy agregó que la causa del percance “se determinará a través de la investigación” que se ha abierto y por ahora no se descarta negligencia del conductor o una falla mecánica.

Accidentes frecuentes

Los accidentes mortales en carretera son frecuentes en Guatemala. En febrero, un autobús de pasajeros cayó a un barranco en el ingreso norte de Ciudad de Guatemala, con un saldo de 54 muertos.

Un mes después de esa tragedia, el presidente, Bernardo Arévalo, aprobó un seguro obligatorio para vehículos motorizados, pero la medida quedó suspendida tras fuertes protestas de los transportistas.

El gobierno desistió luego de que acordaran conformar una mesa técnica para poner en vigencia, en un plazo máximo de un año, la regulación que pide la ley de tránsito de 1996 y elaborar una propuesta de iniciativa de ley general de transporte.

No obstante, la Dirección General de Transportes (DGT) señaló en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que el autobús operaba “con permiso temporal y seguro obligatorio vigentes”, por lo que “las víctimas deben ser cubiertas por este seguro”.

La DGT, tras lamentar el suceso de este viernes, añadió que dará “seguimiento” al caso y llamó a los empresarios de transporte colectivo y a los pilotos de los mismos a “tener el adecuado mantenimiento de las unidades”.