Autobús cae a un barranco y deja 15 muertos en Guatemala

Accidente mortal tuvo lugar en la carretera Interamericana, al oeste del país centroamericano, entre el departamento de San Marcos y Ciudad de Guatemala

Por AFP y Aarón Sequeira
Autoridades trabajan cerca de los cuerpos de las víctimas que fallecieron en el accidente en la Cumbre de Alaska, en Totonicapán, Guatemala.. (Gustavo Rodas/AFP/La Nación)







AFP

Aarón Sequeira

