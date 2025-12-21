El Mundo

Australia guarda silencio por las víctimas del atentado en Sídney

Millones de australianos guardarán un minuto de silencio el domingo, una semana después de que dos hombres armados dispararan contra la multitud que celebraba la festividad judía de Janucá y mataran a 15 personas

EscucharEscuchar
Por AFP
Se alza una vela antes del séptimo encendido de la festividad judía de Janucá, mientras los dolientes se colocan junto a ofrendas florales en memoria de las víctimas del tiroteo en Bondi Beach, Sídney, el 20 de diciembre de 2025. Padre e hijo armados están acusados ​​de disparar contra la multitud en una festividad judía en la playa el 14 de diciembre, matando a 15 personas en un ataque que las autoridades vincularon con la ideología del Estado Islámico.
Se alza una vela antes del séptimo encendido de la festividad judía de Janucá, mientras los dolientes se colocan junto a ofrendas florales en memoria de las víctimas del tiroteo en Bondi Beach, Sídney, el 20 de diciembre de 2025. (DAVID GRAY/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AustraliaSidneyAtentado
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.