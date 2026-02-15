El Mundo

Ataques israelíes en Franja de Gaza dejan al menos 12 muertos

La Defensa Civil de Franja de Gaza denunció que bombardeos israelíes causaron al menos 12 fallecidos, mientras Israel asegura que respondió a violaciones de la tregua por parte de Hamás.

Por AFP
El alto el fuego que rige desde octubre en la Franja de Gaza ha entrado en su segunda fase, aunque continúan reportándose incidentes en el territorio.
El alto el fuego que rige desde octubre en la Franja de Gaza ha entrado en su segunda fase, aunque continúan reportándose incidentes en el territorio. (BASHAR TALEB/AFP)







GazaIsrael
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

