Ataques israelíes en Franja de Gaza dejan al menos 12 muertos

El alto el fuego que rige desde octubre en la Franja de Gaza ha entrado en su segunda fase, aunque continúan reportándose incidentes en el territorio.

Gaza, Territorios Palestinos. Varios ataques israelíes en la Franja de Gaza dejaron este domingo al menos 12 muertos, denunció la Defensa Civil del territorio palestino. El ejército de Israel afirma que fueron una respuesta a violaciones del cese al fuego.

Pese a un alto el fuego que rige desde el 10 de octubre de 2025, que entró en su segunda fase el mes pasado, persisten las hostilidades en el territorio palestino donde Israel y el movimiento islamista Hamás se acusan mutuamente de violar el acuerdo.

La Defensa Civil, una organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad del gobierno de Hamás, informó que uno de estos ataques alcanzó una carpa que albergaba a desplazados en Jabaliya el norte de Gaza y dejó cinco muertos.

Osama Abu Askar perdió a su sobrino en Jabaliya, donde otros cuatro civiles palestinos murieron mientras dormían.

“Israel no entiende lo que es un alto el fuego o una tregua. Llevamos meses viviendo bajo una tregua, pero nos atacan. Dicen una cosa y hacen otra”, afirmó.

Decenas de personas se reunieron en el Hospital Naser donde algunos de los fallecidos fueron velados envueltos en sudarios blancos.

Otras cinco personas murieron y varias resultaron heridas en otro ataque en la madrugada en Jan Yunis, en el sur del territorio, afirmó la Defensa Civil. Además, falleció una persona por disparos israelíes en Ciudad de Gaza y otra en Beit Lahia, también en el norte del territorio.

Los hospitales Al Shifa, en Ciudad de Gaza, en el norte, y Naser, en Jan Yunis, confirmaron la recepción de los cadáveres de varias personas.

‘Instalaciones subterráneas’

El ejército afirmó haber llevado a cabo ataques tras identificar a “varios terroristas armados que se refugiaban bajo los escombros” cerca de soldados israelíes, “probablemente tras haber salido de instalaciones subterráneas”, en el sector de Beit Hanun, en el norte.

El ejército israelí dijo haber respondido a una “violación” de la tregua por parte del movimiento islamista palestino en el norte del territorio.

El ejército añadió en un comunicado que estos hombres habían cruzado la Línea Amarilla, que delimita la zona todavía ocupada por los soldados israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego.

El portavoz de Hamás, Hazem Qasem, acusó al ejército israelí de haber violado la tregua.

“Apuntar contra desplazados en sus carpas es una grave violación del acuerdo de alto el fuego”, señaló en un comunicado.

El Ministerio de Salud de Gaza, que opera bajo la autoridad del gobierno de Hamás, afirma que al menos 601 personas murieron asesinadas desde la entrada en vigor del cese el fuego. Estas cifras son consideradas fiables por la ONU.

Por su lado, Israel reporta que al menos cuatro de sus soldados fallecieron en el mismo periodo.

Dadas las restricciones impuestas a los medios en Gaza y las dificultades de acceso en el terreno, AFP no puede verificar de forma independiente la información y los balances de ambos bandos.

Estados Unidos anunció en enero el inicio de la segunda fase del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza, que prevé una retirada progresiva israelí del territorio, el desarme de Hamás y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.