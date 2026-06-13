Ataques de tiburones encienden las alertas en Australia: cierran playas tras nuevo incidente

Desde los ochenta se registran muchos ataques de tiburones en las playas de Australia.

Australia vuelve a mirar con preocupación sus costas. Un nuevo ataque de tiburón ocurrido este sábado en una de las playas más populares de Sídney obligó al cierre temporal de varios balnearios y reavivó el debate sobre la seguridad de los bañistas en un país donde estos encuentros, aunque poco frecuentes, siguen siendo una amenaza real.

La víctima fue una mujer que nadaba en la playa de Coogee, al este de Sídney, cuando fue atacada por un tiburón de entre tres y cuatro metros de longitud, según estimaron las autoridades locales.

El incidente ocurrió dentro de la zona vigilada para bañistas y cerca de la orilla.

Socorristas que patrullaban la playa acudieron de inmediato para brindarle primeros auxilios y realizar maniobras de reanimación antes de que fuera trasladada en condición crítica al hospital St Vincent’s de Sídney.

Como medida preventiva, las autoridades cerraron durante al menos 24 horas varias de las playas más concurridas de la ciudad, incluidas Coogee, Bondi, Bronte, Tamarama, Clovelly y Maroubra.

Equipos de emergencia y expertos continuaron monitoreando la zona para determinar si existía algún riesgo adicional para el público.

No es caso aislado

Dos pescadores vivieron momentos de tensión cuando un enorme tiburón blanco giró alrededor de su embarcación en Australia. (James Harris/Captura)

El caso ocurre apenas semanas después de otros dos ataques mortales registrados en Australia. Uno de ellos cobró la vida de un hombre de 39 años en Queensland, mientras que otro australiano, de 38 años, murió tras ser atacado por un tiburón blanco frente a la costa de Perth.

Estos episodios han vuelto a encender las alarmas en un país que posee algunas de las playas más famosas del mundo y que, al mismo tiempo, comparte sus aguas con varias especies de tiburones.

Los registros nacionales muestran que durante 2025 se contabilizaron al menos diez ataques de tiburón en Australia, cinco de ellos mortales. En total, desde finales del siglo XVIII se han documentado más de 1.280 incidentes, de los cuales alrededor de 260 terminaron con la muerte de la víctima.

Pese a esas cifras, los especialistas insisten en que los ataques siguen siendo poco comunes si se compara con la enorme cantidad de personas que ingresan al mar cada año.

Sin embargo, cada nuevo incidente genera una fuerte atención mediática y provoca cierres preventivos de playas, especialmente cuando ocurre en zonas urbanas muy concurrida, como hace dos semanas cuando una embarcación fue atacada, pero no hubo heridos.

Por ahora, las autoridades mantienen la vigilancia en las costas de Sídney mientras intentan determinar qué especie estuvo involucrada en el ataque que volvió a poner a Australia en alerta.