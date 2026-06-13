El Mundo

Ataques de tiburones encienden las alertas en Australia: cierran playas tras nuevo incidente

Australia alberga algunas de las playas más visitadas del planeta, pero también una de las mayores poblaciones de tiburones

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Por Jorge Arturo Mora
Un menor permanece con muerte cerebral tras un ataque de tiburón en Sídney. Otros tres incidentes llevaron al cierre preventivo de playas en Australia.
Desde los ochenta se registran muchos ataques de tiburones en las playas de Australia. (Canva/Canva)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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