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Ataques de Israel en el sur del Líbano dejan 10 muertos, incluidos socorristas

Pese a la tregua entre Irán y Estados Unidos, Israel sostiene que esta no incluye al Líbano

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Por AFP
Los bomberos intentan extinguir un incendio tras un ataque israelí en el barrio de Corniche al-Mazraa de Beirut el 8 de abril de 2026. Alrededor de las 14:00 (11:00 GMT), una serie de ataques israelíes sacudieron la capital libanesa sin previo aviso, provocando escenas de pánico. Los ataques israelíes contra el Líbano el 8 de abril, los más intensos desde que comenzó la guerra a principios de marzo, dejaron "decenas de muertos y cientos de heridos", según un balance preliminar del Ministerio de Salud.
Los bomberos intentaron extinguir un incendio tras un ataque israelí en el barrio de Corniche al-Mazraa de Beirut, el 8 de abril del 2026. (IBRAHIM AMRO/AFP)







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