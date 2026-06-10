El Mundo

Ataque de tiburón deja gravemente herido a funcionario de la Marina de Estados Unidos en Florida

La víctima nadaba durante su hora de almuerzo en una instalación de la Marina cuando ocurrió el ataque en la región de Panhandle

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Por O Globo / Brasil / GDA
El ataque ocurrió en una marina recreativa de una base naval en Florida. La víctima fue hospitalizada en estado grave tras perder un brazo.
El ataque ocurrió en una marina recreativa de una base naval en Florida. La víctima fue hospitalizada en estado grave tras perder un brazo. (X/@its_The_Dr/Captura)







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