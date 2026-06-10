Ataque de tiburón deja gravemente herido a funcionario de la Marina de Estados Unidos en Florida

El ataque ocurrió en una marina recreativa de una base naval en Florida. La víctima fue hospitalizada en estado grave tras perder un brazo.

Un funcionario civil de la Marina de Estados Unidos sufrió un ataque de tiburón mientras nadaba durante su hora de almuerzo en una instalación recreativa de la Actividad de Apoyo Naval de Panama City, en Florida. El incidente ocurrió el lunes 8 de junio y dejó a la víctima en estado grave.

Según informó el Centro de Guerra de Superficie de la Marina (NSAPC), el ataque ocurrió cerca de las 11:45 a. m. en la marina de recreación, bienestar y moral de la base ubicada en la región de Panhandle.

La víctima, un hombre de entre 20 y 29 años cuya identidad no trascendió, se encontraba nadando cuando ocurrió el incidente. Tras la emergencia, equipos del Cuerpo de Bomberos y Servicios de Emergencia acudieron al lugar de inmediato.

Los rescatistas trasladaron al funcionario a un hospital local en condición grave. Los reportes preliminares indican que el ataque provocó la amputación de un brazo. Además, cirujanos intentan salvar una de las manos afectadas por las mordeduras.

El NSAPC indicó que divulgará más información cuando existan detalles adicionales sobre el caso.

Wow! Shark 🦈 Attack Yesterday in Panama City Florida near a Navy Base, he may have been an employee but it’s reported he lost an arm and they may have saved his hand on other arm. I had one of these Bump me many years ago in Panama City. pic.twitter.com/YAKVRXGS6U — Johnny Midnight ⚡️ (@its_The_Dr) June 9, 2026

El comandante de la Actividad de Apoyo Naval de Ciudad de Panamá, Tristan Oliveira, expresó que la institución mantiene sus pensamientos con la familia de la víctima y agradeció la labor de los equipos de primeros auxilios que atendieron la emergencia. También señaló que la seguridad del personal continúa como una prioridad en todas las operaciones de la base.

Las aguas de Panhandle, Florida, albergan numerosas especies de tiburones, especialmente durante los meses más cálidos del año. Investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) consideran que la zona constituye un hábitat importante para varias especies migratorias que cruzan el Golfo a lo largo del año.

Hasta el momento, las autoridades no identificaron la especie de tiburón involucrada en el ataque.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.