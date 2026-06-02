Brasil enfrenta más ataques de tiburón y expertos señalan un factor que cambió todo desde los años 90

Expertos vinculan el aumento de incidentes con tiburones en Brasil a cambios en el ecosistema causados por las obras del puerto de Suape.

El aumento de los ataques de tiburón en Pernambuco, Brasil, tiene relación con las transformaciones ambientales que generó la construcción del puerto de Suape, según especialistas en biología marina.

Con dos nuevos casos registrados entre domingo y lunes, la cifra de incidentes entre personas y tiburones alcanzó al menos 84 desde 1992 en ese estado del noreste brasileño.

De acuerdo con el biólogo marino y director de AquaRio, Marcelo Szpilman, las obras del puerto destruyeron manglares y alteraron rutas naturales utilizadas por varias especies. Esto redujo el acceso a fuentes de alimento y afectó áreas empleadas por las hembras de tiburón cabeza de toro para dar a luz.

Como consecuencia, parte de la población de tiburones se desplazó hacia la región metropolitana de Recife, donde se concentra la mayoría de los incidentes.

Szpilman señaló que en 1992 se registró un pico de 14 ataques. También indicó que los tiburones cabeza de toro participan en la mayoría de los casos reportados en la zona, aunque también existen registros de tiburones tigre.

Según el Comité Estatal de Monitoreo de Incidentes con Tiburones (Cemit), uno de los ataques recientes involucró a un tiburón cabeza de toro y el otro a un tiburón tigre.

Aguas turbias favorecen encuentros con tiburones

El especialista explicó que gran parte de los incidentes corresponde a lo que se conoce como mordidas de investigación.

Este comportamiento ocurre cuando el tiburón intenta determinar si un objeto o ser vivo forma parte de su alimentación. Las aguas turbias de la región dificultan la visibilidad tanto para los animales como para las personas.

En la playa Boa Viagem existe un canal submarino que pasa cerca de la costa. En ese sector se forman mejores olas para la práctica del surf.

Según Szpilman, en esa área coinciden surfistas y tiburones que buscan peces. En algunos casos, el animal muerde para identificar a su objetivo y luego se aleja. Sin embargo, una sola mordida puede provocar lesiones graves.

El biólogo agregó que los episodios más severos suelen involucrar a hembras preñadas de tiburón cabeza de toro. Cuando se acercan al parto, permanecen en aguas poco profundas cerca de la playa, donde pueden encontrarse con bañistas.

Dos víctimas en menos de un día

El segundo ataque ocurrió apenas un día después de que un niño de 11 años resultó herido por un tiburón en la playa Piedade, en Jaboatão dos Guararapes.

La nueva víctima fue identificada como Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 años. El ataque ocurrió en la playa Boa Viagem, en la zona sur de Recife.

Según el Cemit, la joven sufrió la mordida de un tiburón tigre. Debido a la gravedad de las heridas perdió una de sus piernas. Ingresó al hospital sin la extremidad inferior derecha.

El Cuerpo de Bomberos informó que recibió la alerta durante la tarde del lunes. La joven fue sacada del agua y recibió atención prehospitalaria en el lugar. Después fue trasladada al Hospital Alfa y posteriormente al Hospital da Restauração.

El primer caso ocurrió alrededor de la 1:40 p. m. La víctima fue identificada como João Lucas Castor Nemezio Sales, de 11 años.

De acuerdo con los médicos, el menor sufrió la amputación de una pierna debido a que no existían condiciones para restablecer la circulación sanguínea.

El Cemit indicó que existen indicios de que el tiburón involucrado era una cabeza de toro. El niño también sufrió heridas en un muslo y en la mano izquierda. Bañistas lo sacaron del agua antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Estado de salud de las víctimas

El Hospital da Restauração, encargado de atender ambos casos, informó que la joven de 19 años permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en condición grave.

Los médicos le practicaron una cirugía de emergencia para controlar el sangrado y tratar la herida en el muslo.

El niño de 11 años permanece en la UCI pediátrica. Su estado es grave, aunque estable.

La zona con mayor riesgo de ataques

De los 84 incidentes registrados en Pernambuco desde 1992, un total de 70 ocurrieron en el área metropolitana de Recife y 14 en Fernando de Noronha.

El primer caso documentado por el Cemit también ocurrió en la playa Piedade.

Aunque Pernambuco cuenta con cerca de 187 kilómetros de litoral, la franja considerada de mayor riesgo se concentra en aproximadamente 33 kilómetros entre la Reserva do Paiva, en Cabo de Santo Agostinho, y la playa Farol, en Olinda.

El sector donde ocurrió el ataque más reciente forma parte del área cubierta por el decreto estatal n.° 21.402 de 1999, que advierte sobre el riesgo de incidentes con tiburones.

Además, existe una franja de 2,2 kilómetros entre la Igrejinha de Piedade y el Hospital de Aeronáutica donde está prohibido ingresar al mar.

Antes de los ataques de esta semana, el último incidente registrado en Piedade ocurrió en marzo de 2023. En aquella ocasión, un adolescente de 14 años perdió una pierna tras ser atacado. Al día siguiente, una adolescente de 15 años sufrió la amputación de un brazo después de ingresar al mar en la misma zona.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.