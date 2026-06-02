Ciencia

Brasil enfrenta más ataques de tiburón y expertos señalan un factor que cambió todo desde los años 90

Dos ataques en menos de 24 horas reavivaron el debate sobre el impacto ambiental que alteró el comportamiento de los tiburones en Pernambuco

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Por O Globo / Brasil / GDA
Expertos vinculan el aumento de incidentes con tiburones en Brasil a cambios en el ecosistema causados por las obras del puerto de Suape.
Expertos vinculan el aumento de incidentes con tiburones en Brasil a cambios en el ecosistema causados por las obras del puerto de Suape. (Bernard DUPONT/Wikimedia Commons)







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