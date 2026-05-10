Ataque con explosivos y tiroteo en Pakistán deja al menos 15 policías muertos

Agentes de seguridad fueron blanco de un ataque en el noroeste de Pakistán, en una zona fronteriza con Afganistán.

Pakistán. El número de agentes de policía muertos por un tiroteo posterior a una explosión de un vehículo cargado de explosivos cerca de una comisaría en la localidad de Bannu, en el noroeste de Pakistán, aumentó a 15, según indicaron las autoridades locales.

El oficial de la Policía regional de Bannu, Sajjad Khan, señaló en declaraciones para el diario Dawn que de los 18 agentes que se encontraban presentes en el puesto en el momento del ataque, 15 han muerto y los tres restantes han resultado heridos.

Los presuntos atacantes hicieron estallar un vehículo con explosivos cerca de una comisaría en Bannu, ubicada en la región de Jaiber Pastunjuá, que limita con Afganistán, lo que provocó el derrumbe del techo del edificio.

Tras el ataque, de momento no reivindicado por ningún grupo, se produjo un tiroteo con los agentes. Posteriormente, contingentes adicionales trasladaron al lugar y acordonaron la zona para iniciar las tareas de rescate entre los escombros de la comisaría.

La zona fronteriza ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte del Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.