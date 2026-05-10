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Ataque con explosivos y tiroteo en Pakistán deja al menos 15 policías muertos

Un vehículo cargado de explosivos detonó cerca de una comisaría en el noroeste de Pakistán, seguido de un tiroteo que dejó 15 agentes muertos y varios heridos.

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Por Europa Press
Agentes de seguridad fueron blanco de un ataque en el noroeste de Pakistán, en una zona fronteriza con Afganistán.
Agentes de seguridad fueron blanco de un ataque en el noroeste de Pakistán, en una zona fronteriza con Afganistán. (Europa Press/Europa Press)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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