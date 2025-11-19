Astronauta de la NASA quedó libre de acusación por supuesto crimen cometido desde el espacio

Justicia estadounidense cerró caso contra astronauta tras descubrir que su expareja mintió sobre un crimen supuestamente cometido en el espacio.

La astronauta de la NASA, Anne McClain, fue acusada de haber accedido de forma ilegal a una cuenta bancaria durante una misión en la Estación Espacial Internacional.

El caso generó atención global, al plantear la posibilidad de que se tratara del primer crimen cometido fuera del planeta. Sin embargo, el proceso judicial reveló un desenlace muy distinto.

El Ministerio Público del Distrito Sur de Texas informó que Summer Heather Worden, expareja de McClain, se declaró culpable de haber realizado una denuncia falsa.

Worden, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, alegó en 2019 que McClain había ingresado a su cuenta bancaria sin permiso mientras se encontraba en órbita. Sin embargo, la investigación determinó que ambas compartieron acceso a esa cuenta desde abril de 2018 hasta enero de 2019, cuando Worden modificó las credenciales.

Además, el expediente judicial mostró que Worden había compartido esos datos desde 2015, lo que desmentía la supuesta intrusión.

McClain, quien formó parte de la misión Crew-10 de SpaceX, regresó a la Tierra en agosto pasado. Se integró a la NASA en 2013. Su matrimonio con Worden duró de 2014 a 2019 y terminó en medio de disputas legales que incluyeron una acusación por agresión, posteriormente archivada.

Durante el proceso de divorcio, la disputa por la custodia del hijo de Worden incluyó la denuncia por el supuesto “crimen espacial”.

Dicha acusación provocó una investigación interna dirigida por el inspector general de la NASA y la Comisión Federal de Comercio (FTC).

Ahora, tras aceptar que mintió, Worden enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de hasta $250.000. La audiencia de sentencia quedó programada para febrero de 2026. Mientras tanto, permanece en libertad.

