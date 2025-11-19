El Mundo

Astronauta de la NASA quedó libre de acusación por supuesto crimen cometido desde el espacio

La justicia estadounidense cerró el caso contra Anne McClain, quien fue señalada como la primera persona en cometer un delito desde el espacio

Por O Globo / Brasil / GDA
Justicia estadounidense cerró caso contra astronauta tras descubrir que su expareja mintió sobre un crimen supuestamente cometido en el espacio.
Justicia estadounidense cerró caso contra astronauta tras descubrir que su expareja mintió sobre un crimen supuestamente cometido en el espacio. (Canva/Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

