Así vivieron los venezolanos la operación que permitió la captura de Nicolás Maduro

A eso de las 03:00 a.m. militares estadounidenses desplegaron la operación tras la que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Una serie de videos que circulan en redes sociales y que se compartieron entre grupos de WhatsApp muestran la forma en que vivieron los venezolanos la intervención militar de Estados Unidos, tras la cual fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, la madrugada de este sábado tres de enero.

“Ahí cayó la bomba” se escucha en una de las grabaciones captadas poco después de las 2 a. m. en Caracas.

En los videos se pude apreciar a lo lejos el movimiento de aeronaves y los destellos de las explosiones, según informó el presidente Donald Trump, no se reporta ninguna baja tras la acción militar.