Así varían los precios de los anticonceptivos en Centroamérica y México: dos países pagan el doble por el mismo producto

Mientras en Nicaragua un paquete cuesta $15,2, en Guatemala supera los $35,8, de acuerdo con datos recopilados por 'La Nación'.

Los precios de los anticonceptivos varían de forma dramática entre México, los países de Centroamérica y República Dominicana. Tan es así que unas pastillas en Nicaragua se consiguen en menos de la mitad de lo que cuestan en Guatemala y Costa Rica.

Así lo muestra una comparación hecha por el diario La Nación de Costa Rica, en la que se comparó el precio de un paquete específico de un anticonceptivo oral de 21 comprimidos de una farmacéutica con presencia en nueve países. El ejercicio también incluyó a Chile.

En Nicaragua, un paquete de pastillas cuesta $15,2. Este es el precio más bajo de la región. En cambio, el precio más alto es el de Guatemala ($35,8), seguido por el de Costa Rica ($30,4).

Es decir, los consumidores guatemaltecos y costarricenses pagan el doble o más que los nicaragüenses.

En el caso de México, el mercado más grande de la región mesoamericana, el precio se ubica en el tercer lugar, con $21,7.