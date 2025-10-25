El Mundo

Así varían los precios de los anticonceptivos en Centroamérica y México: dos países pagan el doble por el mismo producto

Las diferencias de costo entre países muestran una brecha marcada en el acceso a métodos de planificación familiar y salud sexual

Por Arianna Villalobos Solís
Los precios de los anticonceptivos varían de forma dramática entre México, los países de Centroamérica y República Dominicana. Tan es así que unas pastillas en Nicaragua se consiguen en menos de la mitad de lo que cuestan en Guatemala y Costa Rica. Así lo muestra una comparación hecha por el diario costarricense La Nación.
Mientras en Nicaragua un paquete cuesta $15,2, en Guatemala supera los $35,8, de acuerdo con datos recopilados por 'La Nación'. (Shutterstock/Shutterstock)







AnticonceptivosCentroaméricaMéxico
